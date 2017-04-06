بنك القاهرة عمان يطلق خدمة الخصم الفوري على بطاقاته ماستركارد عند الشراء

أصبح بإمكان عملاء بنك القاهرة عمان الاستفادة من برنامج الخصم الفوري الذي أطلقه البنك حديثا بالتعاون مع شركة EMP وذلك عند الشراء باستخدام أي من بطاقات ماستركارد التي يصدرها البنك على نقاط البيع الخاصة بشركة EMP.

وتكمن ميزة هذا البرنامج بأنه يتيح خصم فوري آلي One Card One Swipe دون الحاجه الى حمل دفتر خصومات او استخدام كوبونات حيث تم برمجة اجهزة نقاط البيع POS التابعة لشركة EMP الموجوده عند عدد كبير من المتاجر المعتمده ضمن البرنامج لتقدم خصومات فورية وتلقائية على الفاتورة عند الدفع باستخدام أي نوع بطاقة ماستر كارد وتظهر قيمة الخصم على القسيمة المصدرة من أجهزة POS.

هذا ويشمل هذا البرنامج جميع بطاقات ماستر كارد الصادرة عن البنك ويتيح لحاملها خصومات متنوعة في العديد من المحلات التجارية والمطاعم والشركات الكبرى في الاردن.

وقد قام البنك بإضافة كافة المتاجر المشاركة في هذا البرنامج على تطبيق EMPLUS JO الخاص بالخصومات، وذلك لإبقاء العملاء على إطلاع دائم بالمحلات المشتركة في البرنامج و نسبة الخصم الممنوحة منهم.