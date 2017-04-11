بنك القاهرة عمان يشارك باليوم الوظيفي الثاني عشر في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا

قام بنك القاهرة عمان يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017 بالمشاركة في فعاليات اليوم الوظيفي الثاني عشر في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجامعة عطوفة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي.

حيث كان الهدف من الحدث التعرف على الطلبة واستقطابهم لسوق العمل وقد شارك في هذا اليوم العديد من المؤسسات من القطاعين العام والخاص وقد مثل بنك القاهرة عمان موظفي دائرة الموارد البشرية ويأتي دور البنك بالمشاركة في اليوم الوظيفي ضمن استراتيجيته المتبعة اتجاه مسؤولية الخدمة المجتمعية من خلال خدمة الطلبة الخريجين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل تتوافق مع كفاءاتهم والمتطلبات الوظيفية المتاحة.

كما يشهد لجامعة الأميرة سمية بحسن التنظيم وحسن المعاملة والاستقبال لما كان لهذا اليوم أثراً إيجابيا على الطلبة المتوقع تخرجهم وعلى المؤسسات على حد سواء.