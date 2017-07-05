بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في فرعه الجديد في خلدا

بدا بنك القاهرة عمان باستقبال عملائه في فرع خلدا بالعاصمة عمان .

ويمتاز الموقع الجديد بمساحته الواسعة وتصميمه الذي حرص على تلبية خدمات العملاء باسرع وقت وافضل خدمة.

ويقع الفرع في منطقة خلدا على إمتداد شارع وصفي التل قرب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجمع شركة المحور للإسكان والمقاولات.

ويخدم فرع خلدا قطاع كبير من الخدمات والمطاعم والمحلات التجارية والمغتربين والمقيمين من جنسيات مختلفة و الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص.

كما يقدم خدماته المصرفية للعملاءمن خلال صرافين اثنين.