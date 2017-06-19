بنك القاهرة عمان يستقبل عملاءه في الموقع الجديد بطبربور
بدا بنك القاهرة عمان باستقبال عملائه في الموقع الجديد لفرع منطقة طبربور في العاصمة عمان.
ويمتاز الموقع الجديد بمساحته الواسعة وتصميمه الذي حرص على تلبية خدمات العملاء باسرع وقت وافضل خدمة.
ويخدم الفرع الذي اصبح في حي الشهيد – شارع طارق – قرب الاخوة مول قطاع كبير من الخدمات والمطاعم والمحلات التجارية والموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص.
كما يقدم خدماته المصرفية للعملاءمن خلال صرافين اثنين.
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