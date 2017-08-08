بنك القاهرة عمان يرسم الفرح على الاطفال المرضى بالسرطان للسنة 11 على التوالي

للسنة الحادية عشر على التوالي رعى بنك القاهرة عمان المخيم الصيفي السنوي الرابع عشر للأطفال الذين يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وافتتحت فعاليات المخيم السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، بحضور السيد نزار محمد، نائب المدير العام للخدمات والمنتجات المصرفية في بنك القاهرة عمان، راعي المخيم الصيفي للعام الحادي عشر.

وتخلل الحفل فقرة ترفيهية قدمها الفنان هاني ضبيط أمتع فيها الأطفال بأغانيه المميزة.

وشكرت السيدة قطامش بنك القاهرة عمان لدعمه ورعايته المستمرة لهذه الفعالية السنوية.

وقالت ان المخيم الصيفي يعد من أهم برامج مركز الحسين للسرطان التي يتم تنظيمها ضمن منهجية الرعاية الشمولية لمرضاها.

واضافت ان هذا المخيم يمنح الأطفال الفرصة للابتعاد عن أجواء العلاج ويمدّهم بالاطمئنان والفرح لدى زيارة مركز الحسين للسرطان”.

وينظم المخيم على مدار شهر كامل، ويشارك في فعالياته مئة مريض يومياً ويشتمل على أنشطة متنوعة من عروض للألعاب السحرية، وعروض مسرحية، وفقرات غنائية، وألعاب ورسم على الوجوه، ورحلات خارجية وعروض للمهرجين وغيرها من الأنشطة الترفيهية المسلية والمفيدة في ذات الوقت.

ودؤب بنك القاهرة عمان على خدمة المجتمع بما يساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطن الاردني بتبنيه المبادرات النوعية خاصة ذات العلاقة بالطفل ومراحل نموه.

ويحرص البنك على كل عام على تقديم الدعم للعديد من النشاطات التي تنمي مواهب الاطفال الابداعية فكرية كانت ام رياضية في مدارس المملكة والمحافظات.

وينظم بنك القاهرة سنويا مسابقة رسم خاصة بالاطفال باشراف ادارة الجاليري الخاص به في مبنى ادارته الرئيسية في وادي صقرة بالعاصمة عمان.