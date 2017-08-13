بنك القاهرة عمان يدعم ايتام مؤسسة خير الاردن للتنمية

عمان – رعى بنك القاهرة عمان حفل الافطار الخيري الذي نظمته مؤسسة خير الاردن للأيتام مؤخرا في العاصمة عمان

وحضره مندوب عن بنك القاهرة عمان .

كما قدم البنك دعمه للمؤسسة لتمكينها من رعاية الايتام الذين ينضمون تحت مظلتها وتوفير حياة كريمة لهم.

وعبر رئيس مجلس ادارة مؤسسة خير الاردن للتنمية عن سعادته بدعم بنك القاهرة عمان لانجاح هذا التجمع الخيري الذي

تنفذه المؤسسة سنويا لرعاية الايتام. فيما اكد مدير عام المؤسسة على عمق الشراكة بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع

المحلي, وشكر بنك القاهرة عمان على دعمه لهذا النشاط الخيري الى جانب شركات وأفراد من المجتمع الاردني.

وتخلل الحفل فقرة العاب وتسلية للاطفال الايتام المستهدفين في هذا العمل الخيري. ووجه بنك القاهرة عمان في اطار سياسته

لدعم المجتمع المحلي الى دعم فئة الايتام والمساهمة في تنميتهم كافراد يضيفون الى المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة التي

يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل اردن افضل.

و بنك القاهرة عمان من المؤسسات المصرفية الرائدة في تطوير مهارات الافراد وتمكينهم من حياة افضل خاصة الفقراء

والايتام من خلال دعم الفعاليات والبرامج التي تؤدي الى هذا الهدف.