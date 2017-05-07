بنك القاهرة عمان يحتفل بموظفيه المتميزين بجودة خدمة العملاء

اقيم في مبنى الإدارة العامة لبنك القاهرة عمان يوم الاربعاء الموافق 3/5/2017 احتفالية تكريم الموظفين المتميزين بجودة الخدمة المقدمة للعملاء وحضر الاحتفالية التي كانت تحت رعاية مدير عام البنك السيد كمال البكري و نوابه و رؤساء الإدارات و جميع مدراء الفروع في المملكة و عدد كبير من الموظفين المتميزين .

وقام مدير عام البنك بشكر الجميع على حضورهم واهتمامهم و خص بالشكر الموظفين المتميزين على أدائهم و تفانيهم بعملهم وكما حث الجميع بما فيهم مدراء الفروع على مواصلة تقديم خدمات مثلى للعملاء للمحافظة على الصورة التي تليق بسمعة البنك والتي عهدوها عملاء بنك القاهرة عمان منذ تأسيسه .

وخلال الحفل قام المدير العام بتسليم الدروع للفروع المتميزة و شهادات التقدير للموظفين المتميزين وتم بنهاية الحفل أخذ صورة جماعية لجميع الحضور .

وهذه الاحتفالية تأتي من منطلق مواكبة جهود الإدارة العامة للبنك بتحقيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة من أجل المضي قدما في تطوير عمليات بنك القاهرة عمان بتقديم افضل الخدمات لعملائه .