بلتاجي يقفز من امانة عمان الى الملكية

ابلغ عمدة العاصمة الأردنية المثير للجدل عقل بلتاجي بقرار تنحيه عن منصبه ليقفز فورا الى منصب جديد كرئيس الملكية الاردنية.

وبذلك يخلي الرجل المخضرم في الإدارة الأردنية منذ ربع قرن موقعه كرئيس لبدية العاصمة لصالح موقعه الجديد الذي عين به قبل اسبوعين نائبا لرئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية لخطوط الطيران.

ولم تعرف بعد هوية البديل الذي إختارته الحكومة لخلافة بلتاجي لكن تسريبات تحدثت عن إحتمالية تعيين الوزير السابق يوسف شواربه في هذا الموقع.

ومن المرجح ان يقرر المجلس الوزاري اليوم الأحد حل جميع المجالس البلدية في البلاد وعيين لجان خاصة لإدارة البلديات إلى حين تنظيم الإنتخابات البلدية في شهر تموز المقبل.

ويمهد قرار تنحية العمدة الشهير للعاصمة لتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الملكية الأردنية حيث تنتهي خلال ايام قليلة فترة ولاية الرئيس الحالي للإدارة وزير الصحة الأسبق سعيد دروزة الذي ابلغ بدوره بأنه لا يريد تجديد فترة ولايته وإعتذر عن الإستمرار في وظيفته مشيرا لرغبته في التفرغ لإدارة إستثماراته العائلية الضخمة في مجال الأدوية.

الملكية بحوزة بلتاجي

واثار قرار تعيين بلتاجي في رئاسة الملكية الاردنية شركة الطيران الأولى والأكبر في الأردن جدلا دفع البلتاجي نفسه للإستغراب قائلا بان من ينتقدونه لا يعرفونه ولا يعرفون خبراته مشيرا لإنه عمل مديرا تجاريا للملكية لربع قرن قبل توليه في وقت سابق وزارة السياحة.

وسيتم الإعلان عن المجالس البلدية الإنتقالية حيث يحصل تنافس شديد على تولي المقاعد البلدية لأصحاب المصالح او الوجهاء.

وتستعد البلاد رسميا للإنتخابات البلدية تمهيدا لإنتخابات مجالس حكم اللامركزية في خطوة وصفها القصر الملكي الأردني بانها بإتجاه تجذير وتعميق الإنجاز والإصلاح.