بلتاجي لمنتقديه: انتم لا تعرفون من هو عقل

رد امين عاصمة عمان، عقل بلتاجي، على منتقدي تعينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الملكية للطيران، واصفهم “بأنهم لا يعرفون السيرة الذاتية الخاصة به، ولا يعرفون من هو عقل، ليحكموا عليه”.

وقال البلتاجي لـ”خبرني” إنه بدأ حياته العملية، كمديرا للمبيعات، ثم الخدمات الأرضية والجوية، وعمل نائبا لرئيس إدارة الملكية للطيران، باطول مدة بتاريخ الملكية.

وأضاف أنه من الخبراء في المجال السياحي، بالعالم العربي، وعمل رئيسا لمجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 3 سنوات، اضافة إلى عمله كوزير للسياحة لمدة 5 سنوات.



وتابع البلتاجي “يبدو أن المنتقدين لم يقرأوا السيرة الذاتية الخاصة بالمجالات التي خدمت بها، مدة 28 سنة في الملكية، عدا عن السنوات التي خدمت فيها المجال السياحي، لكن يبدو أنهم لا يردون العدل”.



وأوضح أنه جاء لامانة عمان، بعام 2013 ولم يكن بها رواتب، وفي عام 2016 اصبح لدينا وفر، بشكل جيد، اضافة إلى المنح التي قدمت للامانة، من الدول المانحة.



ونوه إلى أنه وبعد كل هذه السنوات في الخدمة يخرجون ويسألون لماذا عينت، عليهم قراءة التاريخ قبل الانتقاد.



وقرر مجلس إدارة الملكية الاردنية، مؤخرا، تعيين امين

عمان عقل البلتاجي نائباً لرئيس مجلس إدارة الملكية للطيران.