بدعم من السفيرة اليس ويلز .. الاخوان ينهون مقاطعتهم للولايات المتحدة ..والاسباب لدى ترامب !

انهت الحركة الاسلامية في الاردن (بشقيها جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي) مقاطعتها للولايات المتحدة الامريكية بقرار واضح وفق مصادر متطابقة داخلها.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في حديثها لوكالة ‘قدس برس′ العربية، أن الحركة الإسلامية الأردنية أنهت رسميا مقاطعة الولايات المتحدة وإنهاء مقاطعة سفارتها في عمان، و’التعامل معها بفعل تغيٌّر الظروف المصاحبة للمقاطعة التي أعلنتها الجماعة إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003’، حسب قولها.

من جانبه، قال المهندس علي أبو السكر نائب الأمين العام لحزب ‘جبهة العمل الإسلامي’، إن الحوارات مع الولايات المتحدة ‘تأتي ضمن استراتيجية الحوار مع الجميع ضمن ثوابت معروفة‘.

وقال أبو السكر لـ’قدس برس′ إن ‘الاستثناء الوحيد من أي حوار هو الكيان الصهيوني المحتل، أما الباقي فليس هناك مانع من الحوار معهم’، على حد قوله.

وعلمت الصوت ان العراب الحقيقي لعودة العلاقات الاخوانية مع الادارة الامريكية هي السفيرة الامريكية في عمان اليس ويلز التي تستعد لانهاء عملها خلال اشهر قليلة.

مصادر قالت ايضا ان هذا التحرك الاخواني هو استباق لقرار امريكي منتظر من قبل الرئيس الجديد دونالد ترامب باعلان الجماعة ارهابية.

يشار إلى أن حزب ‘جبهة العمل الإسلامي’ عقد سلسلة من اللقاءات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية، غير أنه لم يلتقِ لغاية الآن مع السفيرة الأمريكية في عمّان.

وفي السياق ذاته، عُقدت خلال الفترة الماضية لقاءات وجلسات حوارية متنوعة بين قيادات الحزب وبعض موظفي السفارة الأمريكية في عمّان. وابدى الاخوان خلال اللقاءات استعداد لتنازلات فكرية وسياسية كثيرة في اطار ما سمي بالاستدارة الاخوانية واعادة التموضع في المنطقة.