بالتعاون مع زين ومنصة زين للإبداع ZINC، ميس الورد والإعلامية الأردنية “علا الفارس” تُطلقان اللعبة الافتراضية “علا حول العالم”

أطلقت شركة ميس الورد المتخصَصة في تطوير الألعاب الرقمية عبر الأجهزة الخلوية الذكية، والإعلامية الأردنية “علا الفارس”، وبالتعاون مع شركة زين ومنصة زين للإبداع ZINC، اللعبة الافتراضية “علا حول العالم”.

وتعتمد اللعبة التي طوّرتها ونشرتها شركة ميس الورد، على تقنيتي الواقع الافتراضيVirtual Reality والواقع المعّزز Augmented Reality، اذ تتضمن ألعاب فكرية وثقافية، تقدّمها الإعلامية علا الفارس بصوتها وبتصاميم رائعة، في رحلة حول العالم لاستكشاف ثقافات الشعوب المختلفة وشخصيات عالمية مؤثرة، تتسم بقالب ممتع وترفيهي يهدف إلى إثراء المحتوى العربي على الانترنت واستخدام أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا، وتمكّن اللعبة اللاعبين من التنافس على قائمة أفضل النتائج والمشاركة في مسابقات أسبوعية لربح جائزة من علا الفارس والداعمين، فيما سيتم تخصيص جزء من ريع اللعبة للمساهمة في النشاطات الخيرية التي ترعاها علا الفارس.

وستتوفر اللعبة ابتداءً من اليوم عبر متجر “بلاي ستور”، للهواتف العاملة بنظام الأندرويد وفي القريب العاجل على متجر “آب ستور ” لمستخدمي الهواتف العامة بنظام الـ IOS، مجاناً وباللغتين العربية والانجليزية، كما تتيح زين ومن خلال اللعبة حصرياً لمشتركيها، إمكانية الاشتراك بلعبة أسئلة ثقافية متنوعة، عبر استخدام أرقامهم لتسجيل الدخول إلى اللعبة.

ويندرج دعم زين من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميس الورد، عبر تسويق ونشر الألعاب الرقمية والإلكترونية المطوّرة، وتأمين وصولها الى أكبر عدد ممكن من المشتركين في السوق المحلي وذلك لإثراء المحتوى الرقمي العربي على كافة المنصات، إلى جانب تقديم الدعم التقني والفني والتسويقي للشباب من مطوري تطبيقات الألعاب الرقمية، حرصاً من زين على أن تكون أول من يقدم تقنية الواقع الافتراضي على مستوى المملكة والمنطقة.