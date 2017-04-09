ايران ترد بوقاحة على الملك : تصريحاتك غير مدروسة ومن الافضل دراسة جغرافيا وتاريخ المنطقة

في رده على اتهامات الملك عبد الله الثاني الموجهة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مقابلة له مع صحيفة امريكية وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي هذه التصريحات بغير المدروسة .

وقال قاسمي : يبدو ان ملك الاردن يرتكب خطأ استراتيجيا ورئيسيا في تعريفه للارهاب و ان التعابير التي استخدمت في تصريحاته تظهر بساطة نظرته و تعمقها الضئيل تجاه تطورات المنطقة.

واضاف : من الصائب في البدء ان يلقي نظرته ويولي قليلا من الاهتمام للاحصاءات الرسمية المنشورة بشان الارهابيين الاردنيين الذين ينضمون الى صفوف داعش و سائر العصابات السافكة للدماء والجاهلة ومن ثم يقوم بابداء نظرته ازاء ايران التي هي في الخط الامامي في مكافحة الارهاب والتطرف وتبذل جهدا لترسيخ الامن في كافة المنطقة.

واشار قاسمي الى المشاكل المتواصلة التي يعاني منها العالم الاسلامي والمنطقة جراء زرع الكيان الصهيوني اللامشروع في قلب العالم الإسلامي مؤكدا ان اعلان الدعم لامن هذا الكيان المحتل والذي يعد عمليا بمعنى انعدام أمن كافة المنطقة وطرح مقارنة لا اساس لها و مثيرة للسخرية بين ايران و زعماء العصابات الارهابية وهي من جانب ملك لدولة عربية واسلامية من سوء الحظ تكشف عن الوضع المعقد و المؤسف التي تعيشه المنطقة.

وتابع: دون شك فان جزء هاما من الوضع القائم في المنطقة هو ناتج عن النظرة الخاطئة لساسة بعض الدول ازاء المسيرة السياسية و اتخاذ سياسات هدامة وخاطئة بحيث في نهاية المطاف بامكانها ان تورط المنطقة بمزيد من انعدام الامن و عدم الاستقرار.

واضاف: من اجل دعم الامن والاستقرار والوحدة في المنطقة من الافضل ان يخصص (ملك الاردن) قليلا من وقته لدراسة المنطق والتاريخ وجغرافيا المنطقة.