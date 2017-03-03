ايران : الأسد سيحضر القمة العربية والاردن موافقة !

اعادت قناة العالم المقربة من النظام السوري طرح فرضية عن كون الرئيس بشار الأسد سيكون حاضرا للقمة العربية في الاردن.

رغم ان رئيس الوزراء الاردني قال صراحة ان القرار مختص بشكل اساسي بقرار جامعة الدول العربية الذي جمّد عضوية سورية سابقا.

وبعد ان طرحت القناة نظريتها، أردفت ان جلوس الأسد على ذات الطاولة مع قادة وزعماء الخليج لم يحن وقته بعد، رغم ان الجانب الروسي ضغط جدا لحضور الاسد القمة المذكورة.

ويعتبر ملف مشاركة الأسد الاكثر طرحا اليوم بخصوص القمة العربية المنعقدة في الاردن بينما تأخذ عمان المخرج الامن في الحكاية وتعتبر نفسها مستضيفة فقط وانها لا تستطيع دعوة بلد مجمد العضوية اساسا.

الأسدعلى طاولة واحدة مع زعماء الخليج !

وجاء في تقرير القناة الايرانية الرئيس التركي سقف خطابه متوعداً بدخول منبج، بعد انزعاجه من التعاون الكردي مع دمشق. للسوريين مصلحة مع الكرد، اولاً لربط المناطق من حلب الى الحسكة وتسهيل نقل المنتوجات الزراعية.