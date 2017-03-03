ايران : الأسد سيحضر القمة العربية والاردن موافقة !

اعادت قناة العالم المقربة من النظام السوري طرح فرضية عن كون الرئيس بشار الأسد سيكون حاضرا للقمة العربية في الاردن.
رغم ان رئيس الوزراء الاردني قال صراحة ان القرار مختص بشكل اساسي بقرار جامعة الدول العربية الذي جمّد عضوية سورية سابقا.
وبعد ان طرحت القناة نظريتها، أردفت ان جلوس الأسد على ذات الطاولة مع قادة وزعماء الخليج لم يحن وقته بعد، رغم ان الجانب الروسي ضغط جدا لحضور الاسد القمة المذكورة.
ويعتبر ملف مشاركة الأسد الاكثر طرحا اليوم بخصوص القمة العربية المنعقدة في الاردن بينما تأخذ عمان المخرج الامن في الحكاية وتعتبر نفسها مستضيفة فقط وانها لا تستطيع دعوة بلد مجمد العضوية اساسا.
الأسدعلى طاولة واحدة مع زعماء الخليج !
ثانياً لإشعال الجبهة بوجه الأتراك الذين يُحَضِّرون لمنطقة “عازلة”. ثالثاً لخلط الأوراق السياسية والميدانية والاستفادة من التناقضات.وحدها الحرب على “داعش” توحّد القوى بكل الاتجاهات.
واضافت :مؤشرات مفاوضات جنيف توحي بذلك ايضاً. لكن تحديد فترة ثلاثة أشهر تخفي نوايا اميركية بالإقدام على مفاجآت تسووية.
الأسد يلتقي مسؤولين اردنيين
فهل يحضر الرئيس السوري بشار الاسد الى قمة الاردن العربية نهاية الشهر الجاري؟ هذا ما طُرح بدعم روسي، وعدم ممانعة الأردن، لكن آوان جلوس الاسد مع قادة دول خليجية على طاولة واحدة لم يحن بعد.