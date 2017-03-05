ايتها الاردنية : لا تتزوجي الا اردنيا !

كتب : باسل‭ ‬الرفايعة

أيتها‭ ‬الأردنية‭. ‬لا‭ ‬تتزوجي‭ ‬إلا‭ ‬أردنيّاً،‭ ‬إيّاكِ‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬والعرب،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬اسألي‭ ‬الرجلَ‭ ‬الذي‭ ‬خفقَ‭ ‬قلبكِ‭ ‬له،‭ ‬حين‭ ‬تلتقيانِ‭ ‬في‭ ‬المطعم‭: ‬عدم‭ ‬المؤاخذة‭ ‬إنتَ‭ ‬فلسطيني؟‭. ‬اسأليه،‭ ‬فأنتِ‭ ‬لا‭ ‬تريدينَ‭ ‬أنْ‭ ‬تندمي،‭ ‬ويكونُ‭ ‬أطفالكِ‭ ‬غيرَ‭ ‬أردنيين‭. ‬فالمؤكد‭ ‬أنَّ‭ ‬بناتك‭ ‬وأولادكِ‭ ‬سيدفعونَ‭ ‬ثمنَ‭ ‬وعد‭ ‬بلفور‭.‬

تزوّجي‭ ‬أردنيّاً‭ ‬فقط‭. ‬فالحبُّ‭ ‬ممنوعٌ‭ ‬عَلَيْكِ،‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭. ‬أي‭ ‬والله،‭ ‬هو‭ ‬القانونُ‭ ‬نفسهُ‭ ‬الذي‭ ‬يقتلكِ‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬‮«‬شرف‮»‬‭. ‬ويمنحُ‭ ‬الذكرَ‭ ‬شهوراً‭ ‬قليلةً‭ ‬في‭ ‬السجنِ‭ ‬ثمناً‭ ‬لحياتك‭. ‬أقسمُ‭ ‬أنَّ‭ ‬حياتك‭ ‬رديئةٌ‭ ‬في‭ ‬بلادٍ،‭ ‬تراكِ‭ ‬شبهَ‭ ‬إنسان،‭ ‬وشبه‭ ‬مواطنة،‭ ‬في‭ ‬شبهِ‭ ‬وطن‭.‬

لا‭ ‬تتزوّجي‭ ‬رجلاً‭ ‬غيرَ‭ ‬أردنيّ،‭ ‬حتى‭ ‬وإنْ‭ ‬قرَّرَ‭ ‬الأردنيُّ‭ ‬الزواجَ‭ ‬من‭ ‬أوروبية‭ ‬أو‭ ‬أمريكية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬فتاةٍ‭ ‬من‭ ‬الموزمبيق،‭ ‬فأولاده‭ ‬وبناته‭ ‬أردنيون،‭ ‬لأنه‭ ‬ذكرٌ،‭ ‬أمَّا‭ ‬أنت‭ ‬فاذهبي‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬والشيخوخةِ‭ ‬وراقبي‭ ‬خصلات‭ ‬الشيْبِ‭ ‬في‭ ‬شَعْرِكِ،‭ ‬وقولي‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬صلاةٍ‭: ‬اللهمَّ‭ ‬أرزقني‭ ‬أردنيّاً،‭ ‬فأنتَ‭ ‬يا‭ ‬إلهي‭ ‬تعلمُ‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أريدُ‭ ‬غضبَ‭ ‬الشوفينيين،‭ ‬واتهامهم‭ ‬بأنني‭ ‬‮«‬توطينية‮»‬‭. ‬لا‭ ‬أُحبُّ‭ ‬نقمةَ‭ ‬اليسار‭ ‬الوطنيّ‭ ‬عليّ،‭ ‬ولا‭ ‬أحبُّ‭ ‬لأولادي‭ ‬وبناتي‭ ‬أنْ‭ ‬يكونوا‭ ‬مجردَ‭ ‬بشرٍ‭ ‬في‭ ‬‮«‬أرض‭ ‬الحشد‭ ‬والرباط‮»‬‭.‬

أريدهم‭ ‬مواطنين‭ ‬مثلي،‭ ‬يسألون‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬ولا‭ ‬شأنَ‭ ‬لي‭ ‬بالعدوّ‭ ‬الصهيونيّ‭. ‬لا‭ ‬شأنَ‭ ‬لأطفالي‭ ‬بالقضيّة‭ ‬الكبرى‭. ‬قضيتي‭ ‬أبسطُ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬أريدُ‭ ‬أنْ‭ ‬أكونَ‭ ‬مواطنةً‭ ‬كاملة‭. ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬كثيرٌ‭ ‬عليّ،‭ ‬أَمْ‭ ‬أنَّ‭ ‬علي‭ ‬انتظارُ‭ ‬مكرمة؟‭!‬