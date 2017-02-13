اول خلاف اردني سعودي حول سوريا .. عمّان تريد عودة النظام السوري في درعا .. والرياض لوحت بهذه المخاطر والنتائج

برزت بوادر خلاف اردني سعودي ذو طبيعة فنية على طبيعة الترتيبات التي ينبغي دعمها عندما يتعلق الامر بالوضع الميداني في جنوب سورية .

وقال موقع راي اليوم بان الجانب الاردني وبعد سلسلة اتصالات مباشرة بينه وبين مبعوثين للنظام السوري ومسؤولين من روسيا يصر على تدابير تأخذ بالاعتبار اشتراطات النظام السوري الميدانية .

يؤثر ذلك عمليا على تدفق السلاح للمعارضة من الجهة الأردنية وعلى بعض برامج التدريب الممولة.

الجانب السعودي من جانبه ابلغ الاردنيين بانه يؤيد اتصالاتهم مع موسكو ولا يمانع التواصل مع المؤسسة العسكرية في النظام السوري لكنه مهتم جدا ببقاء قوة عسكرية مدربة ومسلحة ومؤهلة بقيادة الجيش الحر .

يبدو ان اي خلاف اردني سعودي في هذا الصدد مرده ان الرياض تأخذ على عمان دون ان يتطور الامر الى خلاف بين البلدين حماسها المفرط لعودة النظام السوري الى مناطق الجنوب بشكل مباشر الامر الذي يهدد براي السعوديين المعارضة المعتدلة..

الرياض من جانبها ايضا تتحدث عن دعم واسناد قوة ذات حضور وعدد كثيف من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة قبل الانتقال الى مرحلة اي تسوية سياسية .

توافق اردني سعودي على العلاقة مع موسكو

عمان لازالت من جانبها تحاول البقاء في منطقة آمنة في ملف جنوب سورية وقريبة من التفكير السعودي لكن دعوتها لعودة جنود الجيش السوري الى درعا لا تثير حماس حليفتها السعودية ما يعني ان اي خلاف اردني سعودي قد يكون محفوفا بتفاهمات لاحقة والتوصل الى حل وسط.

المصدر: رأي اليوم