انطلاق أول منصة إبداعية لأجل القضية الفلسطينية

عواصم، 7 فبراير – انطلقت اليوم منصة “لمّه” الشبابية الإبداعية عبر شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة (فيسبوبك، وتويتر، وانستجرام، ويوتيوب ) بشكلٍ رسمي. وبحسب ما أورده القائمون عليها، فإن “لمّه” هي منصة عربية تُعنى بالشباب الفلسطيني المُبدع في مختلف أنحاء العالم، حيث تقوم فكرة المنصة على إيجاد مساحة مشتركة للفلسطينيين المبدعين في كافة المجالات الأدبية، والفكرية، والعلمية والفنية لطرح وعرض إنجازاتهم عبر فضاء صفحات “لمّه” المختلفة وعلى موقعها الإلكتروني على حدٍ سواء؛ لما لذلك من أهمية في بث روح الإلهام في نفوس أبناء فلسطين سواءَ كانوا على أرضها، أم ما زالوا يألمون على فراقها في المنافي وبلاد الاغتراب، بعد أن هُجر أجدادهم عُنوةً في عامي 1948 و1967 من وطنهم. بالإضافة إلى إمدادهم بالدعم المعنوي والفكري اللازم لاستكمال مسيرة إبداعهم، وتمكينهم من تنفيذ وإنجاز أفكارهم، بما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية والنضال ضد المُحتل الغاشم حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

ولا يقتصر نشاط المنصة على مواقع وصفحات العالم الافتراضي، وإنما تتضمن خطة “لمّه” تنظيم فعاليات مُصغرة على أرض الواقع بشكلٍ دوري في دول مُختلفة، سيكون أولها إنطلاقة منصة #لمه2017 المُزمع إقامتها في مدينة اسطنبول التركية على هامش المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في الفترة ما بين 25 و26 من شهر شباط/ فبراير للعام الحالي 2017. وأعلنت “لمّه” مساء اليوم عن فعاليتها القادمة في اسطنبول عبر صفحتها على موقع فيس بوك مُتيحةَ المجال للشباب الفلسطيني المهتم بالمشاركة للتسجيل بالفعالية عبر رابطٍ خاص يمكن الوصول إليه عبر الصفحة على الرابط التالي :

https://web.facebook.com/LammehGlobal/