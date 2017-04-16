انباء عن فصل سالم الفلاحات من جماعة الاخوان المسلمين

قالت مصادر اخوانية للصوت انه تم اتخاذ قرار بفصل القيايدي سالم الفلاحات من جماعة الاخوان المسلمين على خلفية عدة خطوات اتخذها الفلاحات كان اخرها تقربه من المراقب العام السابق المنشق عبد المجيد ذنيبات والذي اسس بدوره جماعة اخرى واطلق عليها اسم جمعية جماعة الاخوان تم ترخيصها والاعتراف بها من قبل الجهات الرسمية

المصادر قالت ان سبب فصل الفلاحات هو تأسيسه قبل نحو عام لحزب اخواني جديد سيضم العديد من القيادات الاخوانية المهمة والبارزة . المصادر قالت ان الجماعة ترى انه لا يجوز للفلاحات ان يبقى في الجماعة طالما ان لديه افكار وادبيات مغايرة

لكن مصادر اخرى عزت سبب الفصل الى تقرب الفلاحات مؤخرا من الذنيبات خاصة بعد طهوره الملفت في مهرجان دعت اليه جمعية جماعة الاخوان في شعبة الكرك التي انفصل معظم اعضائها تقريبا عن الجماعة الام.

مراقبون يرون ان الجماعة باتت تضيق ذرعا باي راي مخالف او اي محاولة للخروج عن رؤيتها . الامر الذي يظهرها مهزوزة وفاقدة للسيطرة وغير قادرة على لم شمل اعضائها مجددا بعدما تفرقوا بين عدة احزاب ناشئة وتيارات.