الهناندة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016

حصد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016 (CEO of the Year 2016)، التي تمنحها مجلة MEA Markets البريطانية، والتي تُعنى بالأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وبحسب المجلة، فقد ظفر الهناندة بهذه الجائزة نظراً لإنجازاته البارزة والأداء المميز لشركة زين الأردن منذ توليه قيادتها، حيث تم إيجاد هذه الجائزة للتعرف على الرؤساء التنفيذيين المميزين من كافة القطاعات والاختصاصات، بحيث يتم اختيار رئيس تنفيذي واحد من كل بلد.

وقد أشادت المجلة بالسمعة والسجل الحافل الذي يحظى به الهناندة، الأمر الذي دفعها لإجراء مقابلة معه، تصدّرت غلاف المجلة في عدد شهر شباط 2017، تحت عنوان: “الرئيس التنفيذي الحائز على الجائزة أحدث ثورة في عالم الاتصالات”.