النظام السوري قدم “هدية” أمنيّة للاردن في اطار التقارب .. وروسيا تضغط على عمّان لدعوة دمشق للقمة العربية

تزايدت على نحو واضح مؤخرا الإتصالات الأمنية التنسيقية بين الأردن والنظام السوري على هامش لقاءات عسكرية جرت بين الطرفين برعاية أطراف أمريكية وروسية .

وقال موقع رأي اليوم الذي نشر الخبر ان الإجتماعات الأمنية والعسكرية التي شهدتها عمان مؤخرا شملت احد ابرز مساعدي الجنرال السوري القوي علي مملوك وهو العقيد أسامه بيرقدار المختص بمتابعة الأمن والإستخبارات حول التنظيمات والتشكيلات العسكرية.

وقاد أول وفد عسكري سوري يزور الأردن ويجري مباحثات تنسيقية اللواءعدنان بركات ويتردد انه معني بملف الحدود الذي يعتبر من ابرز الملفات التي تقلق الأردن.

وأجرى الوفد لقاءات على مدار يومين في العاصمة الأردنية مع نظراء أردنيين سبقت زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لموسكو والتي شارك فيها مدير المخابرات بالأردن اللواء فيصل شوبكي.

وكان شوبكي ومملوك قد إلتقيا لمرتين على الأقل.

وعلم من مصدر موثوق جدا بان الأردن تسلم رسميا اربعة عسكريين أردنيين كانوا مسجونين لدى الأمن السوري في إطار التقارب.

من ناحية ثانية قالت عدة تقارير صحفية ان روسيا تمارس ضغطا كبيرا على الاردن لحثها على دعوة دمشق الى القمة العربية المزمع عقدها قريبا في الاردن.

ياتي ذلك في اطار التقارب الروسي الاردني ومحاولة روسيا ضم الارن الى حلفها في المنطقة خاصة في المسألة السورية . ولم يتضح بعد اذا ماكانت الاردن ستدعوا فعلا دمشق الى القمة الامر الذي سيغضب دول الخليج الرافضة لهذا القرار .

لكن دولا اخرى مثل مصر والجزائر قد تدفع نحو تبنيه الامر الذي قد يرفع الحرج عن الاردن امام حلفائخه الخليجيين.

المصدر : موقع رأي اليوم