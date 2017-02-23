النائب تامر بينو : الملقي عين ابنه في الملكية بغير وجه حق – فيديو

قال النائب تامر بينو إن رئيس الوزراء هاني الملقي عين هيثم مستو رئيس لهيئة الطيران المدني وهو لم يتقدم اصلاً للوظيفة، بل لأنه عين نجله بمنصب متقدم في الملكية.

وقال تامر بينو في الجلسة المسائية الأحد إنه تم تعيين هيثم مستو رئيسا لهئية الطيران المدني وهو لم يتقدم اصلاً للوظيفة ولم يقابل اللجنة الحكومية المسؤولة عن تعيين الوظائف القيادية.

واضاف ” كانت اللجنة نسبت باسم شخص اخر، ووزير النقل نسب به ايضا ورئيس الحكومة ضرب بعرض الحائط التنسيب وعين هيثم ميستو لانه عين نجل رئيس الوزراء بمنصب متقدم في الملكية”.

من هو تامر بينو؟

تامر شاهر “سيد محمد ” بينو ، سنة الميلاد: 1975

،ال دولة التي تخرج منها: السودان آخر وظيفة شغلها: نائب في المجلس السادس عشر. المؤهلات العلمية: ماجستير دبلوماسية سلام وتنمية. الخبرات العملية: قسم العلاقات العامة في مجلس الاعيان .

وكان قرر المجلس تحويل النائب تامر بينو الى لجنة النظام والسلوك النيابية على اثر مشادات نيابية حادة على خلفية مداخلة للنائب طارق خوري، حيث قام بينو بتوجيه النقد للنائب خوري من منصة رئيس المجلس الذي اعتبر ذلك تماديا على هيبة المجلس. وانتقد النائب طارق خوري قرار وزير الداخلية السابق بمنع حفلة للشاعر هشام الجخ والتي اعتبرها اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي لا يخاف منها الاردن. كما تساءل عن دور حلفاء الاردن في موضوع المديونية التي يعاني منها، وهو الذي يحمي حدود دول دون الاستفادة، في حين دعمت هذه الدول وبسخاء رؤساء آخرين.

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