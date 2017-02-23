الملك لوح بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة .. او العمل معا !

صرح النائب صالح العرموطي من خلال برنامج تعرضه قناة جوسات ان اجتماع الملك مع المكتب الدائم ورؤساء اللجان في مجلس النواب للوقوف على المستجدات الاصلاحية وتعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتحقيق الاصلاح الشامل.

و اضاف العرموطي ان جلالة الملك أكد ، في هذا السياق، أهمية النهوض بالأداء التشريعي وأن يعمل الجميع، بروح الفريق الواحد، لتقوية الاقتصاد الوطني وتقديم المصلحة العامة على أية مصالح أخرى، لضمان تحقيق أهدافنا الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة، اللذين يشكلان التحدي الرئيس الذي يواجهنا.

الملك لوح بحل المجلس

و اشار العرموطي من خلال اتصال هاتفي مع سرايا انه استمزج اراء النواب الذين حضروا الاجتماع مع الملك انه يجب الاسراع بالاصلاح والاتفاق مع الحكومة لضمان تحقيق الاصلاح او حل المجلس.

ودعا جلالته الحكومة ومجلس النواب إلى العمل معا بإيجابية على إنجاز القوانين الاقتصادية والجاذبة للاستثمار وإقرارها بأقصى سرعة.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، أنه لن يسمح لأي كان، جهات أو أفرادا، بإعاقة جهدنا في المضي قدما

وبين العرموطي أن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة جادة في المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، واتخاذ قرارات من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بدراسة متأنية وعميقة لهذه القرارات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار، وبما يفضي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة وتوفير فرص العمل.

ولفت الملقي إلى أن الإجراءات الحكومية التي طالت إصلاح النظام الضريبي تستهدف تحقيق النمو المستدام وحماية الاقتصاد الوطني.