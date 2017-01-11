الملقي يشكو من تصرفات بعض وزرائه

قدم رئيس الحكومة هاني الملقي شرحا وافيا مُتضمنة المبررات التي تدفعه لطلب تعديل وزاري ثاني من المراجع العليا شارحا أن بعض وزرائه أخذوا يتصرفون كحكومة داخل الحكومة، وأن هذا الوضع أصبح شاذا، قبل أن يتطرق في لقاء مغلق إلى جزئية مهمة مفادها أن بعض الوزراء سيفجرون علاقة حكومته بمجلس النواب إذا استمروا داخل الطاقم الحكومي، وسيتم “تلغيم” المشهد السياسي الأردني “الهادئ نسبيا”، مؤكدا أنه يحتاج إلى الهدوء من أجل التركيز في ملفات داخلية وخارجية أكثر أهمية.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يكن ممكنا التأكد مما إذا مُنِح الملقي الضوء الأخضر للإعلان عن تعديل وزاري تقول أوساط الملقي إنه بات جاهزا على “مسودة” حملها الملقي إلى لقاء المرجعية العليا.