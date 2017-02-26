الملقي وبخ وزيرا قام بتجديد اثاث مكتبه بالاف الدنانير

وبينت المصادر ان الملقي وجه لوما لعربيات لعدم التزامه بقرار وقف شراء اثاث حتى وان كان التمويل ليس من خزينة الدولة

، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاردن وبالرغم من صدور قرار حكومي بضبط النفقات

اثاث مكتب الوزير بتبرع من مجهول

​اكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان اعمال التي تنفذ حاليا هي بتمويل مباشر من احد المتبرعين ولم تكلف الوزارة او خزينة الدولة اي مبالغ مالية اطلاقا.