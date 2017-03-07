الملقي: لم يعد هناك من يقدم الدين للاردن! 

كشف رئيس كتلة وطن النيابية النائب ابراهيم البدور، أن رئيس الحكومة هاني الملقي قال خلال لقائه الكتلة، الإثنين، إن احدا لم يعد يقدم الدين للأردن.

وقال البدور لـ”خبرني” نقلا عن الملقي، إنه “لم يعد أحد يقدم الدين للأردن، خلال الفترة الحالية، وأن الوضع الاقتصادي الحالي ضيق، والجهات التي كانت تقدم دعما للأردن، لم تعد تستطيع أن تستمر بذلك”.

وأضاف أن اللقاء ضم 17 نائبا من اعضاء الكتلة، التي استمرت ساعتين ونصف، ودار اغلب الحديث بين النواب والملقي، حول الوضع الاقتصادي للمملكة.



وأوضح البدور أن الملقي أشار خلال حديثه، إلى أنه “يجب الاعتماد على الذات، وأن هذا النهج سيستمر خلال 3 سنوات قادمة، خاصة، وأن الحدود الأردنية شبه مغلقة”.



وتابع “أن الملقي قدم شرحا وافيا، شبه اقناعي، حول القرارات الاقتصادية التي اقدمت عليها الحكومة، مؤخرا، والتي أثرت بالشعب الأردني”.



ونوه البدور إلى أن الكتلة قدمت مذكرة للمطالبة بعفو عام، بينما أظهر الملقي جدية الحكومة بدراسة المذكرة، ضمن استثناء في قضايا محددة.

واشار إلى أن تم التركيز على العلاقه التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوضيح ان الكتله تقوم بواجبها من ناحيه التشريع والرقابة وتأمل من الحكومه الشفافيه والانفتاح الكامل مع الكتله .



وطالب اعضاء الكتلة من الحكومة الظهور على وسائل الاعلام المختلفة والشرح للناس عن الظرف الذي يمر به البلد والتحديات التي تواجه الأردن، وخاصه في الشأن الاقتصادي، وموجه رفع الأسعار الاخيرة بكل شفافية ووضوح.



وطالبت الكتلة من الوزراء ان يقوموا بجولات ميدانية على كافة المناطق والتواصل مع الناس وتحسس همومهم،

وتحدث الاعضاء عن قضيه البيع الاجل وإيجاد حل لها، ووعد رئيس بمراجعة عدم ربط هويات الاقامة لابناء غزه

بجوازات السفر، وعرض الزملاء مشاكل مناطقهم والتحديات التي تواجه كل نائب في منطقته .