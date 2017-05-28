الملقي لم يحصل على إذن يسمح بتعديل وزاري بالأردن قبل نهاية أيلول

طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي الحصول على إذن لإجراء تعديل وزاري جديد هوالثاني على حكومته عشية نهاية شهر رمضان المبارك.

وكشفت أوساط مقربة من الملقي لرأي اليوم بأنه “إستشعر” إمكانية إجراء تعديل وزاري وألمح له في إتصالات مع مستشارين بالديوان الملكي.

لكن الجواب جاء بتفضيل عدم اللعب بورقة التعديل الوزاري قبل نهاية موسم الإنتخابات البلدية وإنتخابات اللامركزية في شهر ايلول المقبل.

معنى ذلك ان القرار المرجعي فضل عدم الإستجابة لطلب الملقي في هذه المرحلة خصوصا في ظل الجدل المحلي حول الأجندة الإقتصادية للحكومة