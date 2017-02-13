الملقي رفع الاسعار بالورقة والقلم والآلة الحاسبة .. ومنع الحديث عن انهيار اقتصادي خشية الفزع

لا يريد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي الغرق في تفاصيل الإجابة على السؤال التالي: كيف ولماذا أصبحت الأزمة المالية أزمة حرجة؟ يحصل ذلك على أساس ان الأولوية المطلقة الآن لمعالجة جراحية معقدة وخشنة ومؤلمة لكنها «ضرورية جدا».

في أقرب مسافة من قاعة البرلمان وفي الأحاديث الجانبية مع نواب متخفزين يلوحون بتهديد الحكومة بين الحين والآخر حرصا على ما يصفه وزير المالية عمر ملحس بـ «الشعبوية العاطفية» يرسم الملقي موقف حكومته بصورة محددة لا تقبل الالتباس على الأساس التالي: لن أخضع للابتزاز، شخصي غير مهم والثقة بحكومتي ليست أولوية مقابل الوطن وأفضل الاستقالة والانسحاب على عدم مواجهة الحقيقة والواقع .

مقربون من رئيس مجلس النواب عاطف طراونة الذي امتدح علنا خطوات الحكومة «الجريئة» مؤخرا في قرارات رفع الأسعار ينقلون أيضا عن رئيس الوزراء مايلي: ليس مهما كيف تدحرجت الأزمة الحالية الآن على الأقل، ليس مهما تحديد السبب وتبادل التلاوم والعودة لحكومات سابقة، وما أعرفه فقط أنا معرضون لمشكلة أكبر إذا «لم نتصرف وبمسؤولية».

لذلك يجتهد رئيس الوزراء وينشط لتعويض عجز الميزانية ويصر على التعاطي بتوازن وواقعية مع التفاصيل وبدون «شعبوية».

الملقي .. ورقة وقلم وآلة حاسبة

الأهم أن جردة الحساب الرقمية التي أثارت الضجة مؤخرا وأدت لرفع بعض الأسعار والضرائب أنجزت بإشراف تفصيلي من الرئيس نفسه وبدون الاعتماد على الوزراء فقط الذين قال أحدهم لـ «القدس العربي» بأن الملقي يجتمع فرديا بالوزراء والمسؤولين ويمسك مجازيا معهم آلته الحاسبة وقلم وورقة ويتدفق في إجراء الحسابات الرقمية قبل اتخاذ القرار لتحديد دور كل مؤسسة أو وزارة في تخفيف النفقات أولا وتعزيز الواردات للخزينة ثانيا.

في النقاشات الجانبية بين أعضاء برلمان حائرين ووزراء يحاولون التفاعل طالب البعض بتحديد تفسير لعبارة «مشكلة أكبر إذا لم نتصرف»، في بعض اللقاءات لا يتردد مسئولون في الحكومة للإشارة إلى أن الملقي يقصد «الانهيار» المالي إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية خصوصا وسط ضمور المساعدات.

طبعا الملقي وزملاؤه لا يستعملون مفردة «الانهيار» حتى لا يثور الفزع في أوساط الرأي العام وحتى لا تتهم الحكومة بالمبالغة إضافة لأن كلمة من هذا النوع قد تكون سياسية أكثر من كونها «واقعية» لأن «الخطر قد يحصل» ماليا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية وفعالة، على الأقل هذا ما يراه المخضرم المشرف على هيئة مستقلة من وزن وحجم البنك المركزي مثل الدكتور زياد فريز.

«القدس العـربي» استمعت وفي أكثر من مرة مباشرة لتقييمات الدكتور فريـز. وعندما يحاول الـبعض في المقابل الاسترسال في تفسير مفردة مثل «الانهيار» يمكن التوقف «فنيا فقط وسياسيا» عند تلك المحطة المتعلقة بالاقتراب من العجز على دفع الرواتب للقطاع العام بكل أجنحته أو الإخفاق في إدامة الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل التربية والتعليم. هما بكل حال أمران مخيفان جدا للشارع والشعب والدولة معا.

وما يلتقطه الناس ونشطاء المقاطعة في السياق هو فقط «الجباية» التي وصفها مرة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور بأنها منظومة شرعية لواردات الخزينة حيث يتكرس الواقع مجددا ويقول بأن المواطن الأردني «يمول» الحكومة ويدفع من جيبه عمليا غالبية الـنفقات.

أحدهم نصح مكتب الرئيس بأن تتزامن قراراته السيئة شعبيا مع إشعار المواطن بأن الحكومة مهتمة أيضا بمواجهة الفساد، على ضوء هذه النصيحة التقى الملقي هيئة مكافحة الفساد وأصدر التصريح الرئاسي الأخير الذي يتحدث عن الفساد بصفته حالة «طارئة» في الأردن وتقوم به «قلة من الناس».

في مسافة قريبة من رئاسة الوزراء يردد مسؤولون قناعتهم بأن الفريق الحالي الذي يدير مؤسسة مكافحة الفساد لا يسير لسبب غامض بسرعة الإيقاع الحكومي نفسه، الأمر الذي دفع الملقي للتساؤل عن ما يريده طاقم المكافحة من دعم سياسي ولوجستي وقانوني حتى يعمل جهازهم بكفاءة.

أي تصريحات نارية في موضوع مكافحة الفساد قد لا تقلل من مستوى الاحتقان الشعبي المتراكم جراء الارتفاع الحاد في كلفة ومستوى معيشة المواطن الأردني بعد موجة الغلاء الأخيرة.

وبعض الوزراء تصرفوا بمسؤولية حيث قام وزير الداخلية مثلا غالب الزعبي في اليوم التالي لرفع الأسعار الأخير بتفقد ورصد «الحالة الشعبية والأمنية».

الحكومة ورموزها اليوم تحت انطباع بأن الموجة الأخيرة من رفع الأسعار»عبرت بهدوء» وبأن الشارع سيتقبل الأمر وبأن حملات المقاطعة الإلكترونية فقاعة في الهواء أو زوبعة في فنجان وبأن الحكومة فعلت ما ينبغي فعله ويمكنها الاسترخاء.

لكن خبراء عميقون ينصحون الحكومة ورئيسها بعدم الاحتفال بالعبور الآمن شارعيا للمشهد لأن «الصمت» قد يكون أكثر كلفة في الوقت الذي لا تنفع فيه مع الناس مباشرة نغمة السؤال المخيف الذي يطرحه المسؤولون كلما اتيحت الفرصة، «هل تريدون من الحكومة أن ترفع سعر الـخبز مثلا؟

المصدر : القدس العربي