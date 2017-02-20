الملقي رد على اخبار التظاهرات ضده باستهزاء وشكا النواب للملك : لا يحترمونني !

لم يحرك احتشاد الأردنيين في المحافظات “شعرة” لحكومة الدكتور هاني الملقي، وقالت مصاد انه رد على اخبار هذه التظاهرات باستهزاء وضحكة صفراء ، الأمر الذي انعكس على عدم استجابة الأخيرة في العدول عن رفع الاسعار وزيادة الضرائب والرسوم.

من هنا بدأت إشاعات التغيير الحكومي بالتزايد في البلاد، إلى جانب العديد من سيناريوهات التعديل أو خفض الأسعار التي تتحدث عن تدخل ملكي مباشر .

وتوقعت السيناريوهات المختلفة أن يؤدي لقاء عاهل الاردن ببرلمانيين يمثلون رؤساء الكتل النيابية إلى تغيير حكومي، خصوصا وان النواب تحدثوا حول مشكلة رفع الاسعار للملك مباشرة.

الملقي للملك : النواب لا يحترمونني

لكن الملقي كان استبق هذا اللقاء بشكوى مريرة الى الملك من بعض النواب : قائلا .. انهم لا يحترمونني. فما يبدو انها اشارة الى اللهجة الحادة التي تحدث بها النائب صداح الحباشنة ضده.

وشهدت جلسة النواب الاحد توترا بعدما قررت رئاسة المجلس عدم مناقشة رفع الاسعار، ما حذا بـ “كتلة الاصلاح”، الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي وتضم 15 نائبا ومعهم حوالي 14 برلماني بالانسحاب من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم مناقشة قرارات الحكومة لرفع الأسعار.

وصرح صالح العرموطي، احد اعضاء كتلة الاصلاح البارزين للصحافيين، أن قرارات الحكومة برفع الاسعار مخالفة للقانون والدستور الأردني، فضلا عن أنها تغول كبير على الشعب.

وجاء لقاء النواب مع الملك بعد توترات بين بعض النواب والحكومة تمثلت ذروتها في تصاعد المطالبات النيابية التي تنادي بإقالة الحكومة عبر مذكرة وتصريحات صحافية.

وشدد الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ونائباه، على أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إيجابية وتكاملية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة.

وبالتزامن مع ذلك، اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية للمطالبة برحيل الحكومة احتجاجا على رفع الاسعار الذي طال سلع كثيرة وفي مقدمتها المحروقات.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات من الكرك السبت ومطلبها الاساسي رحيل الحكومة ردا على قرارها برفع الاسعار.

وشهد الاحد شهد لواء ذيبان، جنوب عمان، مهد الاحتجاجات الاردنية السابقة المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي بين 2011 و2014 وقفة احتجاجية طالبت برحيل الحكومة.

وفي السلط، نظم العديد من أبناء محافظة السلط، عصر الأحد، وقفة احتجاجية وسط المدينة، تنديداً بقرار رفع الأسعار. وهتف المشاركون في هذه الوقفة بشعارات تطالب برحيل حكومة الدكتور هاني الملقي فورا.

وفي موازاة ذلك، دعت الحراكات الشعبية وحزب جبهة العمل الاسلامي الاردنيين إلى المشاركة في المسيرة التي ستقام الجمعة المقبل، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، رفضا لسياسة الحكومة في رفع الأسعار وزيادة الضرائب.

وشدد المنظمون على ضرورة المشاركة في هذه المسيرة التي تأتي تحت شعار “كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبناءه”.

وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صحافي، أن هذه المسيرة تأتي رفضا للنهج الرسمي في رفع الاسعار وللمطالبة بالتوقف عن افقار المواطن وتجويعه، واستنكارا لحل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الاردنيين والصمت على الفساد والفاسدين.

ويخشى المراقبون من عودة الحراك الشعبي للشارع ابان القمة العربية من جهة وبالتزامن مع الاقليم الملتهب ومناخ التسويات من جهة ثانية، الامر الذي لا تزال الحكومة تتعامل معه بنوع من اللامبالاة.

وأصدر حراك الكرك بيانا ختاميا طالب فيه بعشر نقاط باعتبارها ستشكل الحل لمعاناة الاردنيين وستشكل بديلا لرفع الاسعار: أولا طالب برحيل حكومة هاني الملقي بسبب فشلها الإقتصادي والأمني وتأجيجها للشارع الاردني واستهتارها بمشاعر الأردنيين، وبتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والنظافة والمقدرة على العمل المؤسسي .

وطالب الحراك بفتح ملفات الفساد العالقة ومصادرة أموال الفاسدين ومحاسبتهم ، إلى جانب حل الهيئات المستقلة وضمها للوزارات الحكومية وإخضاع موظفيها لقانون الخدمة المدنية ، وتحصيل الضرائب الهائلة والتي تقدر بمئات الملايين من المتنفذين المتهربين ضريبا وفرض الضرائب التصاعدية على كبار المستثمرين .

في الاثناء، برز تساؤل عن امكانية مجلس السياسات الاقتصادية الذي يرأسه ملك الاردن مباشرة، من تغيير الواقع المرير الذي بات يهدد مادة “الخبز″، باعتباره (أي الملك) القادر الوحيد في المرحلة الحالية على الايعاز بتحسين وتعديل الاجراءات “المجحفة” عمليا في الضرائب والرسوم.