الملقي: النسور منع الوزراء من التحدث وبحكومتي لا يريد وزرائي التكلم

حدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ما وصفه بانه واحدة من مشكلات التواصل الأساسية داخل حكومته حيث يوجد”عادات وتقاليد ترسخت” بفعل ممارسات خاطئة لرؤساء وزارات في الماضي.

وابلغ أصدقاء له شكواه بخصوص المفارقة التالية : ..وزرائي يرفضون التحدث.

وكان الملقي حسب المصدر المطلع يتحدث عن الفارق بين حكومته ووزارة سلفه الرئيس عبدالله النسور حيث قال: دولة الأخ النسور كان يمنع الوزراء من التحدث .

واضاف: بالنسبة لي يحصل العكس فالوزراء لا يريدون التحدث وأنا اريد منهم التحدث .

الملقي كان قد اجرى تعديلا وزاريا قبل ثلاثة اشهر تخلص فيه من ثلاثة من نواب رئيس الوزراء

الملقي الوزير

هاني فوزي الملقي (مواليد 1951 في عمّان) هو رئيس وزراء الأردن تولى رئاسة الحكومة الأردنية السادسة والسبعين منذ 29 مايو 2016.

كما كان وزيراً سابقاً لعدة حقائب وزارية فقد شغل منصب وزير المياه والري، ووزير التموين، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الخارجية سنة 2004.وهو ابن أول رئيس وزراء في عهد الملك حسين.

حصل على البكالوريوس في هندسة الانتاج من جامعة القاهرة عام 1974. ثم ماجستير في الهندسة الادارية من الولايات المتحدة الامريكية سنة 1977. ودكتوراه في هندسة النظم والصناعة من الولايات المتحدة الامريكية سنة 1979.

كان رئيس المجلس الاردني في مفاوضات السلام بين المملكة الاردنية الهاشمية وإسرائيل 1994-1996.

وكان سفيراً للأردن في القاهرة على فترتين الأولى كانت (1 مارس 2002 – 24 أكتوبر 2004) والثانية (1 يونيو 2008 – 11 فبراير 2011). ثم أصبح مستشاراً للملك عبد الله الثاني من 7 أبريل 2005 حتى 1 أكتوبر 2007.