المعشر : خلال 60 عاما من عمري لم ار إصلاحا في الاردن

أكد وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر فشل عمليات الاصلاح الاقتصادي في الأردن بسبب عدم إنسجام اجراءات الاصلاح الاقتصادي مع السياسي الامر الذي ادى إلى تفاقم الفساد في الحكومات الأردنية المتعاقبة.

وقال المعشر خلال محاضرة ألقاها في المنتدى الاجتماعي الأردني الاثنين أنه خلال 60 عاما أمضاها من حياته لم يشهد اصلاحا في الأردن، مشيرا إلى تراجعه على مؤشر الفساد العالمي من الدرجة 30 إلى 66 خلال فترة عام 2000 وحتى 2013،.

وبين مروان المعشر حسب محاضرة أنه على الحكومات إدراك أن بناء المؤسسات السياسية يجب أن يتم بشكل سليم على مبدأ التوازن بحيث لا تهيمن إحدى السلطات على الأخرى، موضحا أن السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والرقابية) في الأردن لا ترتقي لمرحلة التغيير في قرارات السلطة التنفيذية على حد قوله.

وأشار في حديثه إلى ضرورة تحويل الأردن من دولة ريعية إلى دولة منتجة لتعتمد في اقتصادها على انتاجها بالتشارك مع القطاع الخاص مع ضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطن من قبل الدولة.

من هو مروان المعشر ؟

الدكتور مروان جميل عيسى المعشر (1956-) دبلوماسي وسياسي أردني، ولد مروان المعشر في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية لأسرة مسيحية. ينتمي إلى مدينة السلط الأردنية.

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1977، وعلى درجتي الماجستير (1978) والدكتوراة في هندسة الكمبيوتر (1981).

كان متحدثاً رسمياً باسم الوفد الأردني لمفاوضات السلام 1991-1994. شغل بعد ذلك منصب سفير الأردن في إسرائيل عامي 1995-1996.

وبعدها عين سفيراً للأردن في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1997-2002، وكان له دور بارز في إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية.

عين وزيراً للإعلام عام 1996. ثم وزيراً للخارجية بين عامي 2002 و2004 في حكومة المهندس علي أبو الراغب. ثم وزيراً للخارجية مرة أخرى عام 2003 في حكومة فيصل الفايز.

ثم نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي عام 2004 إثر التعديل الوزاري على حكومة فيصل الفايز.

ثم عمل نائباً لرئيس الوزراء عام 2004 وحتى عام 2005 في حكومة الدكتور عدنان بدران.