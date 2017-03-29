القمة العربية: الملك تحدث بلغة واثقة.. ابو الغيط تدخل ايران في سوريا “عيب” مورغيني تتحدث بالعربية وغونتيريس يتلو القرآن.. وهادي نائما

انتهت أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، بعد استماع الوفود والزعماء العرب لايجازات من كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بالاضافة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ورئيس البرلمان العربي.

خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة والعشرون لاحظت “رأي اليوم” ما يلي:

– التمثيل العربي على مستوى القادة بدا واسعا جدا، بينما لم يحضر ملك المغرب الملك محمد السادس رغم تأكيدات حضوره.

– تحدث رئيس القمة الاسبق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في بداية الجلسة ثم سلم الرئاسة للملك عبد الله الثاني عاهل الاردن (الدولة المستضيفة للقمة).

الرئيس الموريتاني بدا مرتبكا في نهاية كلمته، بينما بدا عاهل الاردن واثقا ومتمكنا من كلمته.

– تحدث الملك عبد الله باعتبار الاردن احدى الدول الست المؤسسة للجامعة العربية، ورحب في بداية كلمته بالزعماء العرب بشكل مجمل، بينما رحب بأمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس بصورة خاصة، رغم انه ليس الضيف الوحيد الحاضر للقمة.

– وضع عاهل الاردن 5 نقاط رئيسية باعتبارها الاهم للنقاش من وجهة نظر الاردن ومن اولوياته. النقاط هي:

1. خطر الارهاب والتطرف وحاجة الدول العربية لتحصين ديني وفكري لشبابها، معتبرا ان الارهاب يهدد العرب والمسلمين اكثر من غيرهم..

2. استمرار الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، مضيفا انه “لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية”، وان الاردنيين الاكثر قربا للاراضي الفلسطينية وللانتهاكات في القدس، مضيفا انه يجب حماية القدس ومنع اقامة أي وضع جديد فيها.

3. الازمة السورية.. وطالب الملك بالحفاظ على الاراضي السورية وسلامة ابنائها وعودة لاجئيها.. هنا تطرق عاهل الاردن لكون الاردن اكبر مستضيف للاجئين “سوريين وفلسطينيين” نيابة عن كل دول العالم.

4. اشاد الملك بالجهود العراقية في محاربة الارهاب واعتبرها تمهيدا لعملية سياسية شاملة.

5. أكد على دعم كافة الجهود في اليمن وليبيا، مطالبا بأخذ البلاد العربية زمام المبادرة لحلول تاريخية “تجنبنا تدخلات الدول الخارجية”.

– كلمة الامين العام احمد ابو الغيط، بدت متشائمة واستعرض بها ما مر به في القمة العربية، استخدم كلمات قاسية مثل “الوهن العربي” واعتبر ان كون ملف سوريا ليس بيد العرب هو امر “معيب”.

– تحدث ابو الغيط عن الانقسام الفلسطيني باعتباره احد اسباب استعصاء حل القضية الفلسطينية، حينها كان الملك سلمان يبتسم.

– ظل مقعد الدولة السورية فارغا وخاليا تماما كما مقاعد الوفد المرافق، وظلت الضيافة حاضرة على ذلك المقعد كما بقية مقاعد الوفود.

– أبو الغيط تحدث عن اللاجئين والنازحين في العالم مشيرا الى ان نصف اللاجئين في العالم من العرب وان ذلك يدلل على ضعف النظام العربي.

– سُلطت الكاميرات على الرئيس اليمني بينما كان يتحدث ابو الغيط، فبدا نائما، فازيلت عنه الكامبرات بسرعة.

– قال الامين العام للجامعة أبو الغيط الكثير من الكلمات الايجابية بحق الاردن

– بعد ابو الغيط تقدم الامين العام للامم المتحدة بكلمة بسيطة تطرق فيها للارث الاسلامي واستشهد بآية من سورة التوبة، ثم تحدث عن نفسه باعتباره على تماس مع الحضارة العربية كونه جاء من الاندلس.

– تحدثت ممثلة الاتحاد الاوروبي في بداية كلمتها بعربية غير متقنة.

– مورغيني اكدت ان الاتحاد الاوروبي يدعم حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 كما يرفض تغيير الوضع في القدس “إوأن أي تغيير على مسألتي الحدود والقدس لن يحصل الا بالتفاوض بين الطرفين”.

– تحدث ممثل البرلمان العربي عن تهديدات 3 على الامن القومي العربي، معتبرا ان الاخير “في خطر”. التهديدات الثلاثة هي: الاحتلال الاسرائيلي.. والارهاب.. والتدخل الايراني في الشأن العربي ودعم الايرانيين للارهاب وتدريب الارهابيين.

– الملك سلمان بدا سعيدا بكلمة رئيس البرلمان العربي، وكانت عيناه تتلألآن والاخير يتحدث ضد الايرانيين.