القمة العربية المقبلة : 2000 سيارة حكومية اردنية و7000 رجل امن وحراسة

سيطرت لجنة رسمية اردنية معنية بالجانب التنظيمي تحضيرا لـ القمة العربية على ما يقارب 2000 سيارة مستخدمة في القطاع العام الاردني لاغراض خدمة ضيوف القمة والوفود المرافقة.

وتم وضع خطة امنية احتياطية لتأمين حراسة المرافق والفنادق، قوامها 7000 حارس امني على الاقل.

وستوجه الحكومة الاردنية الدعوة لـ 15 شخصية اعلامية لحضور القمة العربية، من بينها: الاردنيون الذين يديرون مؤسسات اعلامية عربية ونخبة من الضيوف.

وبدأت اللجنة الاعلامية العاملة في فريق التحضير للقمة بإطلاق موقعها الالكتروني الهادف لنشر ونقل تفاصيل القمة اولا بأول.

اجواء ما قبل القمة العربية

أجواء ومناخات ما قبل القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في اذار المقبل توحي ببعض المشكلات والعقبات المحتملة .

السلطات الأردنية تعتبر إعتذار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مؤشرا حيويا على ان الأمير القطري قرر مسبقا مقاطعة القمة في نسختها الأردنية خصوصا وان وزير الخارجية السابق جوده كان ينوي زيارة الدوحة لتقديم بطاقة الدعوة رسميا. لكن الامر قد يبدو مختلفا الان مع الوزير الجديد ايمن الصفدي .

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضغط من وراء ستارة على الحكومة الأردنية لإقناعها بان توجه الدعوة رسميا للحكومة السورية للمشاركة في القمة وهو ما اعلن الأردن انه لن يفعله.

والضمانات وصلت مبكرا للأردن بان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيحرص على حضور القمة في عمان.