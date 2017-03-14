العفو العام خلال 45 يوما اذا لم توضع عراقيل حكومية

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أنه إذا لم تضع الحكومة “عراقيل إجرائية” أمام مشروع قانون العفو العام الذي أصبح في عهدة اللجنة القانونية البرلمانية، فإن مجلس النواب من المرجح أن يمرره في غضون 45 يوما من تاريخ عرضه على اللجنة البرلمانية، من أجل تمريره عبر القنوات الدستورية، ونيل موافقة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تعتبر لازمة دستوريا.

بدوره قال النائب خليل عطية ان المذكرة التي تبناها بخصوص العفو العام اصبحت في عهدة اللجنة القانونية في المجلس .

واضاف : اتوقع ان يمر المقترح ليصار الى رفعه الى رئاسة المجلس ومنها الى الحكومة بعد تصويت النواب .

ولم يصدر عفو عام في الأردن منذ سنوات حيث يعتبر العفو العام مطلباً شعبياً غير ان تكلفته الاقتصادية ربما تكون كبيرة على الموازنة وفق اقتصاديين على اعتبار ان من ضمنها غرامات و مخالفات السير وغيرها ومن اجل ذلك فان البعض يستبعد ان تتبنى الحكومة هذا المشروع الا في حالة توافق حكومي نيابي ليصار بعدها الى استصدار قانون بهذا الشأن .

العفو العام لم يصل للحكومة !

وكما هو معروف فان اي عفو عام لا يتم الا بقانون ، وهنا أكد النائب المحامي صالح العرموطي للمدينة نيوز بأنه وبعد ان يصوت المجلس على المقترح يصار بعدها ارساله الى الحكومة من اجل صياغة مشروع قانون للعفو العام في الأردن .

وكان وزير الاعلام محمد المومني قال ان المشروع “لم يصل للحكومة كما لم تتم مناقشته”. مشيرا الى ان المذكرة النيابية المتعلقة بقانون للعفو العام “ما تزال لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، ولم تصل الى الحكومة”.