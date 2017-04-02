هاجم النائب صالح العرموطي حكومة الدكتور هاني الملقي لفرضها مزيدا من الضرائب على المواطنين.
وبين العرموطي ان الحكومة تمارس سياسة التقليل من الشأن النواب والمواطنين ، بتجاهلها مطالبهم،ومحذرا من تماديها.
وقال العرموطي : من يشرع لهذا البلد ، من يريد ان يدمر البلد ، اذا ما فيه رجال خلينا نغادر.
ونادى العرموطي بمحاسبة الحكومة ، وإجبارها على التراجع عن القرارات الاخيرة التي استهدفت جيب المواطن ، على حد قوله.
العرموطي : من يريد تدمير البلد !
هاجم النائب صالح العرموطي حكومة الدكتور هاني الملقي لفرضها مزيدا من الضرائب على المواطنين.