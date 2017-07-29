العاملون في ” الدستور ” يشكلون لجنة عمالية ولجنة لادارة أزمتهم

قرر العاملون في الشركة الاردنية للصحافة والنشر ( جريدة الدستور) تشكيل لجنة من العاملين تضم ممثلين عن مختلف الادارات الصحفية والفنية والمالية وغيرها وذلك خلال اجتماع عقدوه اليوم السبت في مقر الجريدة بحضور جمع يمثل جميع الادارات والاقسام .

كما اوكل العاملون الى اللجنة العمالية المنتخبة بالتوافق ، تولي مهمة التشاور والتباحث واقتراح الحلول للخروج من الازمة التي تمر بها الجريدة ، على ان تختار اللجنة العمالية المكونة من سبعة اعضاء من بينها لجنة مصغرة مكونة من ثلاثة اعضاء لادارة الازمة ، ومخاطبة مجلس ادارة الشركة لدعم هذه اللجنة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتمكينها من المشاركة في القرار التنفيذي انطلاقا من دور العاملين والصحفيين المتواصل عبر السنوات السابقة وصبرهم في سبيل انقاذ شركتهم وصحيفتهم ، اضافة لدورهم في هذه المرحلة ، نحو مزيد من العطاء والانتاج ، للخروج بالصحيفة من عنق الزجاجة ، وتولي مهمة التنسيق بين مختلف الادارات ومخاطبة كافة الجهات المسؤولة والمعنية بأزمة جريدة الدستور لايجاد الحلول في أسرع وقت ممكن .