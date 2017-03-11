الطراونة: الحكومة مسؤولة عن حياة الدقامسة

قال النائب مصلح الطراونة، إن الحكومة تتحمل مسؤولية حياة الجندي المعتقل أحمد الدقامسة، الذي من المتوقع خروجه خلال الساعات القادمة.

وذكر مصلح الطراونة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “سنُحمل الحكومة بلا شك المسؤولية الكاملة في حال تعرض الدقامسة لأي مكروه أو آذى -لا قدر الله-“.

وأوضح “لذلك يجب على الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أحمد”.

وتابع الطراونة “أحمد عريسنا اليوم وكل يوم (…)، الرجل انهى محكوميته، اتركوه ليعيش بسلام؛ أحمد لن يكون دخيلا على أي شخص، أحمد هو صاحب أرض ووطن، وصدر الوطن له، هانت يا بطل”.

يشار إلى أن مدة محكومية الجندي الدقامسة، وهي المؤبد أي 20 عاما، تنتهي بحلول مساء الأحد الموافق للثاني عشر من الشهر الحالي