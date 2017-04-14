الشيخ عائض القرني يردّ على هاشتاغ “طرده من الأردن”: شائعة مصدرها مجوسي

وجه الداعية السعودي عائض القرني رسالة لمن أطلقوا شائعة طرده من الاردن، نفى فيها صحة الأنباء.

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر زعموا أن السلطات الأردنية منعت كلا من الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي والدكتور عائض القرني من دخول أراضيها، للمشاركة في عقد دروس دينية وحلقات علمية.

وأطلق المغردون، هاشتاج عبر “تويتر”، #الاردن_تطرد_العريفي_والقرني ، وكانت بعض المواقع، زعمت نقلا عن مصادر إعلامية أردنية أن السلطات المختصة منعت داعيين سعوديين وهما الشيخ محمد العريفي والشيخ عائض القرني من دخول البلاد من أجل تقديم محاضرات دينية، وذلك بعد عامين من رفض دخول الشيخ سلمان العودة.

الداعية عائض القرني، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدا بأنها شائعة مغرضة مصدرها “مجوسي”، داعيا الجميع عدم الانسياق وراء هذه الشائعات. وقال “القرني” في سلسلة تغريدات: “البعض ينساق خلف الأراجيف والشائعات دون تثبت وقد يكون مصدرها أعداء للمنهج الصحيح وعلماء ودعاة الأمة وهو مغرر به في هذا الانسياق.” وأضاف في تغريدة أخرى: ” مصدر الشائعة قد يكون عدوا حاقدا حاسدا فيصدق البسطاء هذه الشائعة ويساعدون في نشرها وهي فُرية لا أصل لها”. وتابع مخاطبا من أطلق الهاشتاج: ” يا صاحب الهاشتاج، أليس من النفاق، وسوء الأخلاق، تصديق شائعات الزور والاختلاق؟”.