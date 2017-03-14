السفيرة الامريكية في الاردن : احترم طريقة التعامل مع الدقامسة

عقدت السفيرة الامريكية في الاردن اليس ويلز آخر لقاء لها، قبل ان تعود الى واشنطن بعد اعلان السفارة انهاء خدماتها وانتقالها الى منصب جديد في واشنطن.

وقالت ويلز، الإثنين، إنها تحترم طريقة الأردن في التعامل مع قضية الجندي المفرج عنه أحمد الدقامسة، في إشارة إلى أنه قضى مدة محكوميته كاملة وفق القرار القضائي الذي أصدره القضاء، مستشهدة بزيارة الراحل الملك الحسين لعائلات الضحايا الإسرائيليات معزياً.

وأضافت السفيرة الامريكية في الاردن أن الدقامسة أنهى فترة محكوميته وفق الطرق والوسائل القانونية التي صدرت قبل 20 عاما.

وحول العلاقات الأميركية الأردنية عقب انتخاب دونالد ترامب، أكدت ويلز أن العلاقات لن تتغير وحاليا تدرس الإدارة الأميركية الجديدة موازنتها وبالتأكيد سيكون هنالك استمرارية وتعاون، حيث تعتبر الأردن دولة معتدلة تعيش وسط إقليم ملتهب.

وأوضحت السفيرة الامريكية في الاردن أن الأردن يستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ما تسبب بزيادة الضغط على موارده، كما أن الأردن يلعب دروا أساسيا في محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ونجاح الأردن يعتبر هزيمة لهذا التنظيم.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين، قال ويلز إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سيصل إلى المنطقة في الوقت القريب لسماع وجهات نظر جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي يدعم عملية السلام.

وبدا أن السفيرة لا تريد الافصاح عن المزيد مما يزيد الشكوك حول معلوماتها اساسا في السياق وفي ظل الضبابية التي تتعامل بها الادارة الامريكية أساسا.

من هي السفيرة الامريكية في الاردن ؟

عُينت أليس جي ويلز كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في المملكة الأردنية الهاشمية في 28 تموز، 2014.

شغلت ويلز منصب مستشار في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية، مساعدة خاصة للرئيس لشؤون روسيا وآسيا الوسطى في البيت الأبيض من 2012-2013؛ وشغلت منصب مساعدة تنفيذية لوزيرة الخارجية كلينتون من 2011 – 2012؛ والمساعد التنفيذي لوكيل الوزارة للشؤون السياسية وليام بيرنز بين الأعوام 2009 – 2011.

شغلت السفيرة ويلز من 2006 – 2009منصب مستشار بدرجة وزير للشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في موسكو، وعملت سابقاً كمديرة للشؤون المغربية ومديرة بالإنابة لشؤون مصر وشمال أفريقيا في مكتب شؤون الشرق الأدنى .

عملت السفيرة ويلز أيضاً كموظفة في القسم السياسي في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي وإسلام أباد والرياض.

السفيرة ويلز حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة ستانفورد وماجستير مشترك من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس/مؤسسة راند. تتحدث السفيرة ويلز اللغة الروسية ودرست اللغة العربية والأوردو والهندية، وهي متزوجة من كيرت إي أمينت ولديهما ثلاثة اطفال.