السر الذي سيجعلك تقول وداعا للتجاعيد ومشاكل الجلد !

من منا لا يريد ان يبدو اصغر سنا ، لكن الكثيرين يعتقدون ان هذه الفكرة مستحيلة ومثل الخيال . في الواقع ثمة سر لا يعرفه كثيرون سيجعلنا نقول وداعا للتجاعيد ومشاكل البشرة .
هذا السر ببساطة هو الاسبرن الذي اضحى سلاحا سريا ضد الشيخوخة بصرف النظر عن فوائده الطبية الاخيرة، يمكن أن الأسبرين يساعد أيضا على الحفاظ على بشرة جميلة.
لاثبات ذلك ، نضع لكم دليلا لاهم خلطات الاقنعة التي تحتوي الاسبرين وكيفية استخدامها
قناع الاسبرين والليمون
المكونات: 3 حبات اسبرين
3 ملاعق طعام من عصير الليمون
الطريقة: اخلط المكونات لحين عمل عجينة واستخدامه كقناع للوجه لمدة 10 دقائق ثم ازالته وشطف الوجه بالماء .
قناع العسل والزبادي والاسبرين
المكونات:5 حبات لأسبرين
ملعقة طعام من اللبن
½ ملعقة كبيرة من العسل
الطريقة: اولا عليك مسح وجهك بقطعة قماش دافئة لفتح المسام ، ومن ثم يطحن الاسبرين مع اللبن الزبادي والعسل ويوضع الخليط كقناع لمدة نصف ساعة مرة واحدة في اليوم ثم يزال بالماء الفاتر .
قناع التقشير
المكونات :3 حبات أسبرين
3 ملاعق طعام من الماء الفاتر
الطريقة: حل الأسبرين في الماء لعمل عجينة. تطبيقه على الوجه الخاص بك نظيفة، وتركها هناك لمدة 10 دقيقة. ثم شطف تشغيله مع المياه العذبة.