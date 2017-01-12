السر الذي سيجعلك تقول وداعا للتجاعيد ومشاكل الجلد !

من منا لا يريد ان يبدو اصغر سنا ، لكن الكثيرين يعتقدون ان هذه الفكرة مستحيلة ومثل الخيال . في الواقع ثمة سر لا يعرفه كثيرون سيجعلنا نقول وداعا للتجاعيد ومشاكل البشرة .

هذا السر ببساطة هو الاسبرن الذي اضحى سلاحا سريا ضد الشيخوخة بصرف النظر عن فوائده الطبية الاخيرة، يمكن أن الأسبرين يساعد أيضا على الحفاظ على بشرة جميلة.

لاثبات ذلك ، نضع لكم دليلا لاهم خلطات الاقنعة التي تحتوي الاسبرين وكيفية استخدامها

قناع الاسبرين والليمون

المكونات: 3 حبات اسبرين

3 ملاعق طعام من عصير الليمون

الطريقة: اخلط المكونات لحين عمل عجينة واستخدامه كقناع للوجه لمدة 10 دقائق ثم ازالته وشطف الوجه بالماء .

قناع العسل والزبادي والاسبرين

المكونات:5 حبات لأسبرين

ملعقة طعام من اللبن

½ ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة: اولا عليك مسح وجهك بقطعة قماش دافئة لفتح المسام ، ومن ثم يطحن الاسبرين مع اللبن الزبادي والعسل ويوضع الخليط كقناع لمدة نصف ساعة مرة واحدة في اليوم ثم يزال بالماء الفاتر .

قناع التقشير

المكونات :3 حبات أسبرين

3 ملاعق طعام من الماء الفاتر

الطريقة: حل الأسبرين في الماء لعمل عجينة. تطبيقه على الوجه الخاص بك نظيفة، وتركها هناك لمدة 10 دقيقة. ثم شطف تشغيله مع المياه العذبة.