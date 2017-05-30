الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن يستقبل مجموعة من طلاب برنامج الصندوق الهاشمي الأردني (جهد)

استقبل الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن في مبنى الادارة العامة للشركة مؤخرا 15 طالباً من الطلاب الذين تدعمهم Orange الأردن من خلال برنامج الصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية (جهد) والذي يقدّم المنح الدراسية للطلبة الجامعيين في مرحلة البكالوريوس. وتحدث الطلاب خلال الزيارة عن خبراتهم الدراسية مع الرئيس التنفيذي كما تطّرقوا إلى أبرز المواضيع والأمور التي اكتسبوها خلال الفترة الدراسية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى Orange الأردن، جيروم هاينك: “كجزء من العلاقة طويلة الأمد التي تجمعنا مع الصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية (جهد)، يسرنا بأن نستضيف الطلاب الموهوبين. وتقوم Orange الأردن بالتركيز على محورين أساسين، هما التعليم والشباب، وذلك انبثاقاً من إيماننا التام بأن هؤلاء الطلاب الموهوبين والمبدعين يستحقون أفضل مستوى من التعليم وسيصبحون روّاداً للمستقبل، إذ سيكون لهم دوراً هاماً في تحقيق مستقبل مشرق لأنفسهم وللمملكة من خلال المساهمة في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي.”

هذا، وانبثاقاً من استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020” فضلاً عن استراتيجيتها للمؤسسية المجتمعية، تلتزم Orange الأردن بتعزيز جميع قطاعات المجتمع، بالتركيز على الشباب والتعليم. ويذكر بأن Orange الأردن تقدّم عدة برامج تقوم بدعم التعليم بأشكال مختلفة، تشمل المؤتمرات، المنح الدراسية والمسابقات، سواء بشكل فردي أو من خلال شراكات استراتيجية تقوم بها مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل الصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية (جهد)، مؤسسة هيئة أجيال السلام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

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