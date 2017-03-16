الديوان الملكي .. منصب جديد متوقع و مرتبط بالملك مباشرة

رجحت مصادر مطلعة أن يتم استحداث منصب رفيع في الديوان الملكي لم تتحدد صفته بعد، إذ من المحتمل أن يصار إلى الإعلان عنه، وكذلك الإعلان عن شاغله في إطار تغييرات واسعة من المرجح أن تلي انتهاء الأردن من ملف استضافة القمة العربية أواخر الشهر الحالي.

وبحسب المصادر فإن المنصب الجديد لم يظهر من قبل في بيئة الوظائف السياسية الأردنية العليا، إذ سيترتبط المنصب بجلالة الملك مباشرة، وسط توقعات بإلغاء منصب مدير المكتب الخاص للملك بالتوازي مع الإعلان عن المنصب الجديد، فيما لا يزال إسم شاغل الموقع الجديد بعيدا عن التداول.

وكانت انباء تحدثت عن عودة وزير الخارجية السابق ناصر جودة الى الديوان في منصب جديد، فيما تحثت اخرى عن عودة السفير الحالي في تركيا امجد عضايلة الى منصب مهم في الديوان.

وتحدثت انباء سابقة عن قرب إحالة عدد كبير من المستشارين في الديوان إلى التقاعد، فيما لوحظ أن من بين أسماء بعض المستشارين “مستشار رفيع المستوى”، عُيّن حديثا بعد أن أحيل إلى التقاعد، دون أن تتمكن المصادر من معرفة ما إذا كان كل المستشارين سيحالون إلى التقاعد أم أن بعضهم سيجري تعيينه في مواقع أخرى.

ويشغل المناصب الكبرى في الديوان الملكي حاليا :