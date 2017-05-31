“الدجاج” إلى واجهة النقاش السياسي في الأردن بعد “شحنة فاسدة” كانت ستوزع على الفقراء

موجة عاتية من التعرض لكلمة “الوطنية” على وسائط التواصل الإجتماعي الأردنية انتشرت وتوسعت خلال الساعات القليلة الماضية بعد الإعلان عن إغلاق مستودعات شركة كبرى”.

سلطات الغذاء والدواء اغلقت مستودعات الدجاج بعد سيطرتها على كمية من ستة اطنان كانت متجهة للتوزيع على الفقراء وأصحاب الحاجة في مدينة الكرك جنوبي البلاد وتبين بأن الكمية فاسدة.

مع دوريات من الشرطة هاجمت فرق التفتيش مصنع الدجاج الذي يعتبر من اكبر المصانع في المملكة وتم إغلاق المستودعات.

محافظ مدنية معان حيث جرت العملية اعلن بأنه قرر توقيف توزيع كل اصناف اللحوم البيضاء والحمراء بمناسبة شهر رمضان بعد ضبط التبرعات الفاسدة في قضية أثارت ضجة واسعة في الأردن.

قبل ذلك كان الجدل قد طال اسعار الدجاج بعدما تضامن وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة مع منتجي لحوم الدجاج وسمح لهم برفع الأسعار عشية شهر رمضان قبل ان تعلن جمعية حماية المستلك مقاطعة تامة لكل أصناف الدجاج المحلي بسبب رفع الأسعار.

الدجاج وخلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك اصبح في واجهة الجدل السياسي في الأردن خصوصا بعد إغلاق مستودعات ونشر صور مقرفة لأطنان دجاج فاسد كانت مرسلة للعائلات المستورة.