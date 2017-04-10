الخلاف الاردني الايراني يتفاقم .. السفير الايراني يشكو العزلة وعمّان ترصد النشاط الاستخباري لاركان سفارته

الخلاف الاردني الايراني يتفاقم .. ويتصدّر آخر زوّار طهران من الأردنيين رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ردّة الفعل الشعبية على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، وهو يعتبرها “مزاودة خاسرة على الدور العروبي والقومي للاردن”، ويذكّر أن الملك عبد الله الثاني ينطق بـ “وجدان كل الأردنيين”.

الطراونة طبعا يدرك تماما أنه في موقع الشخص الأقرب لطهران بحكم القرب الزماني لزيارته لطهران ضمن فعاليات مؤتمر عن القدس، كما شعر بخيبة على الاغلب لم يتوقعها بعدما أوحى له معظم المسؤولين الايرانيين خلال زيارته بأن الاردن بالنسبة لهم “خط أحمر”.

عمليا التصريحات الايرانية التي اطلقها قاسمي تتفاعل في الاردن منذ ظهر الاحد على الصعيد الشعبي والنخبوي، بينما صمت الديوان الملكي (مؤسسة القصر) والحكومة تماما، عدا اتخاذ الاخيرة موقفا مع السفير الايراني في عمان، إذ استدعته وزارة الخارجية وابلغته رسالة احتجاج على التصريحات ذاتها.

بالنسبة للدبلوماسية في عمان فتصريحات قاسمي- التي وصفت ما تصريحات عاهل الاردن في مقابلته الاخيرة عن ايران ودورها في الارهاب بـ “التافهة والرخيصة وغير المدروسة”- لا يمكن الرد عليها بالمثل، خصوصا وقد بدت كتصريحات ضعيفة وتفتقد للمنطق وللدبلوماسية.

ورغم أن قاسمي في مقابلته مع الصحيفة الامريكية قال ان على ملك الاردن ان يأخذ من وقته قليلا لقراءة المنطق والتاريخ والجغرافيا، الا انه بدا هو ذاته مفتقدا للمنطق، رغم الدهاء الايراني المعروف في السياسة.

الطراونة قبل سفره إلى ايران منذ شهرين حاول جاهدا مع كل مؤسسات الدولة ان يأخذ ضوءا اخضر حقيقيا لبناء علاقات ثنائية وإزالة بعض الجليد، الامر الذي جاءه الرد حوله في حينه مليئا بالحذر، وهو ما دأبت عليه المؤسسات الأردنية عمليا في التعامل مع طهران، بشهادة وزير الخارجية الاسبق والقوي الدكتور عبد الاله الخطيب.

وتحرص عمان منذ سنوات على ما يصطلح عليه الساسة بأنه “الحد الادنى من المشكلات” مع الايرانيين، رغم الكثير من الدعوات الداخلية والخارجية المقترحة لزيادة الانفتاح بين البلدين تارة على قاعدة “ضمان الشر” وأخرى على اساس من البراغماتية، واللتين تدخل ضمنهما دعوة رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي للتحاور مع ايران.

قرب السياسة الاردنية طبعا من الولايات المتحدة الامريكية والسعودية سهّل أكثر الاتجاه نحو الحذر من الايرانيين دوما، وهو ما كان ينعكس مباشرة على السفير الايراني في الاردن، والذي يعتبر اكثر الدبلوماسيين المتذمرين، كونه يشكو عمليا لكل زوّاره “القلائل” ان الاردن يحدّ من نشاطه، ويتذمر من العزلة.

أسباب الاردن لا تقف طبعا عند الجانب السياسي، فلدى عمان الكثير من التحفظات على الجانب الاستخباري الايراني والذي تعتقد عمان انه يحاول اختراق بعض مؤسساتها دوما، إلى جانب الملاحظات الكثيرة ايضا على السياحة الدينية وغيرها.

كل ما سبق، متكوّم عمليا في الذهنية الاردنية اثناء اي تعامل مع الايرانيين الامر الذي يجعل التجاهل لمثل هذه الوقائع صعبا، وهو ما يجعل الاردنيين اليوم ايضا يواجهون التصريحات الايرانية بالكثير من الحدة، رغم كونها ظلّت في حد الشتائم ولم تتطرق لأي وقائع تدحض ما تحدث به عاهل الاردن عن الارهاب وعلاقته بإيران.

وأعلنت الخارجية الأردنية في تغريدة على حسابها في “تويتر” أن الانتقادات التي وجهها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي “تعكس محاولة فاشلة لتشويه الدور المحوري الذي تقوم بها المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة الاٍرهاب وضلاليته والتصدي لمحاولة بث الفتنة ورفض المتاجرة بالقضايا العربية وبمعاناة الشعوب العربية”.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام إيران بعلاقة حسن الجوار مع الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها واحترام المواثيق والأعراف الدولية في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء الدول العربية.

يأتي كل ما سبق بعد ايام قليلة على ادارة الاردن للقمة العربية التي قرر في نهايتها الاخير الخروج ببيان متوازن لا يحمل الجرعة المكثفة من النقد ضد الايرانيين، كما يأتي بعد أيام على لقاء عاهل الاردن الرئيس الامريكي دونالد ترامب المعادي تماما لايران. وهنا لا يمكن فصل ذلك عن التقارب الامريكي الاردني الشديد بخصوص الازمة السورية والضربة الامريكية على الاراضي السورية.

المهم، أن التصريحات سواء لعاهل الاردن او لقاسمي كانت هذه المرة كلها بوساطة صحف أمريكية، ما جعل اي حديث عن الازمة الجديدة لا يغفل انها تمت بـ “وسيط أمريكي”.

بكل الاحوال، الخطوة التالية للاحتجاج للسفير الايراني في سلم الدبلوماسية استدعاء السفير الاردني من طهران، الا ان عمان احتفظت اصلا بسفيرها عبد الله ابو رمان لديها منذ اكثر من عام بعدما استدعته للتشاور، الامر الذي يُعتقد اليوم طبعا انه سيطول اكثر بكثير.