الحكومة تبحث عن نصف مليار جديدة للخزينة .. وصندوق النقد يدعو لرفع كل الاسعار والضرائب !

يفاوض وفد اردني رفيع المستوى حاليا في واشنطن مسئولي إدارات صندوق النقد الدولي أملا في البحث عن طريقة لتجنب المزيد من رفع الأسعار والضرائب.

وقال موقع رأي اليوم الذي نشر الخبر بان البعثات المالية الدولية رحبت بقدرة الحكومة الأردنية على تدبير ما يقترب من نصف مليار دولار لتعويض نقص الميزانية لكن المؤسسات نفسها تفترض بان على الحكومة ان تعمل على توفير نصف مليار أخرى قبل نهاية العام .

المفاوضات التي تجري بواشنطن معقدة وتدور بين وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز ومسئولين من صندوق النقد الدولي يصرون على ان الفرصة غير متاحة لمساعدة الأردن في الإقتراض الدولي ما لم يكمل إجراءات إصلاحية مطلوبة منه وقبل نهاية العام الحالي.

ويكشف مصدر مطلع بان المملكة العربية السعودية لم تقدم للأردن حتى الان أكثر من مشروع مشترك بقيمة 10 ملايين دولار.

وتصر المؤسسات المالية الدولية على ان ترفع الحكومة الأردنية الدعم الرسمي للخزينة عن كل السلع والخدمات دفعة واحدة لتعويض عجز الميزانية قبل التأهل للإقتراض الدولي مجددا.

كما تطالب حكومة الرئيس هاني الملقي برفع سعر ضريبة المبيعات على كل السلع والخدمات أيضا وإلغاء جميع الإعفاءات.

وكانت راي اليوم قد إستمعت للدكتور فريز وهو يعتبر الخطوات الأخيرة لبلاده بانها جيدة وفي الإتجاه الصحيح لكنه افاد بانها قد لا تكون كافية.

ويقاوم الملقي اي محاولة لرفع الأسعار والضريبة مجددا بعد الخذلان المالي السعودي حيث لم يحصل اي تقدم على صعيد تقديم معونات مالية للجانب الأردني.

إتصالات واشنطن حاليا صعبة ومعقدة وتضع حكومة الأردن امام تعقيدات سياسية وإقتصادية حرجة خصوصا وانها تحاول تجنب “السيناريو المصري” القاضي بالتخفيض الذاتي لسعر الدينار الدولي على امل تنشيط الإستثمار.