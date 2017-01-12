الجامعة الهاشمية تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

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المفرق – انضمت الجامعة الهاشمية الى عالم البطاقة الذكية بالاتفاقية التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان مؤخرا لتحويل هويات الطلبة الجامعية واعضاء الهيئة التدريس والإدارية إلى “بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات”.

والجامعة الهاشمية السابعة بعد جامعات الاردنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا والاميرة سمية للتكنولوجيا وآل البيت التي توقع هذه الاتفاقية مع بنك القاهرة عمان الذي تفرد بتقديم هذه الخدمة في القطاع المصرفي المحلي.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة الأستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني وعن بنك القاهرة عمان المدير العام الاستاذ كمال البكري. وحضر توقيع الاتفاقية نواب رئيس الجامعة وعن بنك القاهرة عمان نائبا المدير العام وعدد من كبار موظفي الجانبين.

وأكد الدكتور بني هاني على أهمية الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحديث والتطوير التي تنتهجها الجامعة، وبين أن الجامعة ترحب بكل فكرة عملية تقدم خدمات نوعية وشاملة، مضيفا أن الجامعة تعمل على تنفيذ مشاريعها وخططها لخدمة الطلبة والعاملين في الجامعة.

وقال أن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من خطط الجامعة لمواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية التي من شانها تقديم الخدمات النوعية التي توفر الوقت والجهد على مستخدمي هذه البطاقة.

واشار إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءا من استراتيجية الجامعة نحو التمييز وتقديم خدمات فضلى للطلبة والموظفين.وقال إن هذه الشراكة مع بنك القاهرة عمان هي مقدمة لشراكة حقيقية ناجحة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم العالي التي تصب في مصلحة الوطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة فيه، وتخدم أبناءه ومؤسساته. واشاد الدكتور بني هاني بالمستوى الخدماتي المتميز لبنك القاهرة عمان الذي يعد أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.

كما اكد أن التعاون بين الجانبين سيسهم في دعم خطط وتطلعات الجامعة المستقبلية، وبرامج الاقتصاد الوطني.

من جهته اشاد الاستاذ كمال البكري بتعاون الجامعة مع البنك في تقديم الخدمات المالية و المصرفية. واكد استمرار البنك في تطوير معاملاته مع الجامعة لمصلحة الطلبة و العاملين فيها.

واضح البكري ان رؤيه البنك تتمحور في اطار تطبيق رؤى البنك المركزي الاردني بأهمية الاشتمال المالي Financial Inclusion والذي يعكس فوائده على الاقتصاد الاردني و تحسين معدلات النمو و تقليل مستويات البطالة عن طريق ادخال شريحة واسعه الى قطاع المدفوعات المصرفي و بالتالي توفير المعلومات الكفيلة بخلق و استحداث منتجات مصرفية وفقا لاحتياجات هذه الشريحة.

وقال ” إننا في بنك القاهرة عمان نتحمل مسؤولية وطنية كمؤسسات اقتصادية وطنية لتقديم الدعم للجامعات وتمكينها من مواصلة مسيرتها العلمية والتعليمية بشكل حرفي متميز وبما يخدم الاقتصاد الوطني”.

واكد البكري حرص إدارة البنك على التواصل مع الجامعات الرسمية الأردنية وبناء علاقات تشاركية تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي الوطني في الأردن.

والبطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات يستفيد حاملها منها كهوية تعريف تمكنه من الدخول الى مرافق الجامعة المختلفة بالإضافة الى كونها بطاقة دفع تمكن حاملها من الدفع بواسطتها في جميع نقاط البيع داخل الاردن وخارجه والشراء عبر الأنترنت والسحب النقدي.

كما يمكن لحمله البطاقات الجامعية الذكية شحن هذه البطاقات من خلال فروع بنك القاهرة عمان والمنتشرة في جميع انحاء المملكة ومن خلال اكشاك الدفع الالكتروني KIOSKSالتي سيتم توفيرها داخل الجامعات في المستقبل القريب.

وتتميز هذه البطاقة بتمكين حاملها من الحصول على خصومات عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة.