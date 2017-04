الجامعة الأردنية وزين تنظّمان أولمبياد رواد الأعمال والشركات الناشئة Get in The Ring

Tweet on Twitter

نظّمت الجامعة الأردنية، بالتعاون مع شركة زين الأردن، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، ولأول مرة على مستوى المملكة، أولمبياد روّاد الأعمال والشركات الناشئة Get in The Ring، حيث أقيمت المسابقة في مجمع النشاطات الرياضية في حرم الجامعة الأردنية، يوم الأحد 2 نيسان 2017.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة ومنحهم للحصول على التمويل والتسويق الدولي، مما يعطيهم المجال للتواصل مع المستثمرين والمهتمين عالمياً، وشارك بالمسابقة 12 شركة ناشئة، تأهّل منها 4 مشاريع، هم : مشروع Ways لصاحبه عمر عربيات الذي يتيح تتبع رحلات الأشخاص عبر التطبيق المتوفر على الهواتف الخلوية و طلب رحلة،حيث يتم توجيه سائقين يستخدمون سياراتهم الخاصة لتنفيذ تلك الرحلات، ومشروع Repzo لحسن عتمة وهو تطبيق متوفر على الأجهزة الخلوية الذكية متخصص في إدارة علاقات العملاء، ومشروع عمرلي لعبدالله الرقاد، وهو موقع متخصص في التصميم الداخلي والديكور، والذي يتيح لمستخدميه إمكانية بناء أو إعادة تصميم منازلهم ومكاتبهم أو أي بناء، من خلال مهندسين ومصممين داخليين متخصصين، ومشروع Snackable News لزياد باروني وهو منصة مختصة بنشر المقالات المكتوبة مسبقاً في عدة مجالات، حيث حظي مشروع عمرلّي لعبدالله الرقّاد بالمركز الأول. واشتملت المسابقة على 6 جولات لكل شركة ناشئة، حيث تتضمن الجولة الأولى على تقديم نبذة عن الشركة لمدة دقيقة واحدة، فيما خُصصّت الجولات الأخرى للتحدث وخلال 30 ثانية عن أعضاء فريق الشركة، وعن إنجازات الشركة، وعن نموذج العمل المتّبع، والسوق المستهدف للشركة، وعن القوائم المالية الخاصة بالشركة، وعن الخطة المقترحة للشركة، اذ ستحظى الشركة الفائزة بالمركز الأول على فرصة المشاركة بالمسابقة العالمية، التي ستقام في سنغافورة في الفترة الواقعة بين 17 و19 أيار من العام الجاري، حيث تميّزت الفعالية بالمنافسة بين رواد الأعمال المشاركين في المسابقة والتي بدورها أثرَت روح التحدي وخلقت جواً تفاعلياً بين لجنة التحكيم ورواد الأعمال.

وضمّت لجنة التحكيم كل من معالي السيد مروان جمعة : رئيس مجلس إدارة اويسيس 500، ومهند عودة : المدير التنفيذي لدائرة التسويق وتطوير الأعمال، مندوياً عن الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، والدكتور بشار حوامدة: رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج، والمهندس عمر حمارنة: المدير التنفيذي لمدينة الحسن، والسيدة ايمان مطلق: الرئيس التنفيذي لشركة سيجما للاستثمارات.

يشار إلى أن أولمبياد رواد الأعمال والشركات الناشئة مسابقة عالمية تقام في 80 دولة يتنافس فيها أكثر من عشرة آلاف شركة ناشئة لرواد الأعمال وسط الحلبة، ومن ثم يتم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم متخصصة ومجموعة من المستثمرين.