البقع السوداء في الوجه .. طرق للتخلص منها

العديد من البقع السوداء في الوجه أو تلك البقع الداكنة يمكن أن التخفيف من اثرهااو القضاء عليها بسهولة لاستعادة بشرة الوجه متوهجة. لكن علينا ان نفهم اولا سبب تكونها وهو إفراز فائض من الميلانين على الجلد ..

بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة تشمل التعرض لأشعة الشمس كثيرا، وعدم التوازن الهرموني، الحمل، بعض الأدوية، ونقص فيتامينات معية، وقلة النوم، والكثير من التوتر.

البقع السوداء في الوجه يمكن أن تكون محرجة وقد تؤدي الى تدني احترام الذات. لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات الممكنة، مثل القشور وجراحات الليزر. ، العلاجات المنزلية الطبيعية، والتي من شانها تقليل ظهور البقع والشوائب الأخرى على وجهك.

حل سهل وسريع ويمكن العثور عليها في المطبخ الخاص بك أو أقرب متجر وهو عصير الليمون. الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يمكن أن يخفف البقع السوداء في الوجه.

ضعي بعض عصير الليمون الطازج على كرة من القطن وافركي مباشرة على منطقة الجلد المتضررة.

اتركبه حتى يجف ثم اغسليه بالماء العادي.

مواصلة تطبيق هذا الامر لمدة اسبوعين كفيل بازالة البقع السوداء في الوجه والحصول على النتيجة المرجوة.

إذا كان لديك بشرة حساسة أو حساسة، يمكنك تخفيف عصير الليمون مع الماء العادي، ماء الورد، أو العسل. يمكنك أيضا استخدام عصير الليمون للتخلص من البقع السوداء، وتطبيقه بنفس الطريقة كما هو موضح أعلاه.

ملاحظة: لا تستخدمي عصير الليمون إذا كان لديك قروح مفتوحة أو آفات على الجلد. أيضا، تجنبي الخروج في الشمس بعد استخدام عصير الليمون لأنها يمكن أن تجعل جلدك حساس.