الاف المواطنين يحتشدون في الكرك لاسقاط الملقي .. هل بدأت الهبة الشعبية ؟ – صور

لبّى نواب وآلاف المواطنين من أبناء محافظة الكرك وعدة محافظات أخرى دعوة اللجان الشعبية والشبابية في المحافظة للمشاركة في الوقفة الشعبية التضامنية مع النائب صداح الحباشنة “في مواجهة حكومات الجباية ونواب التطبيل”، بحسب مشاركين.

وتوافد أكثر من خمسة آلاف مواطن بعد صلاة ظهر السبت إلى محيط المسجد العمري بمحافظة الكرك إلى جانب النائبين هيثم زيادين ومحمد الرياطي، للتعبير عن رفضهم استقواء الحكومات على الشعب باتباع نهج الجباية.

الكرك تقف مع صداح الحباشنة

ورفع المشاركون في هبة الكرك لافتات ولوحات وشعارات مؤيدة للنائب صداح الحباشنة بعد مواقفه الشعبية المشرفة، وشعارات اخرى منددة بالنواب “المطبلين” والذي سارعوا للهجوم على الحباشنة لدى انتقاده رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

واتهم الرياطي الحكومة بحماية مصالح الفاسدين، منددا في ذات السياق بنهج الجباية ورفع الاسعار الذي تتبعه الحكومة.

وشدد الرياطي على أن النواب قدموا للحكومة العديد من الحلول لتفادي رفع الأسعار، غير انها ذهبت عكس كل تلك المقترحات.

ومن جانبه دعا الناشط السياسي حسني الصعوب اثناء كلمته لاسقاط الحكومة التي تسعى الى تجويع المواطنين وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وهاجم المهندس ياسين الطراونة التبعية الحكومية لصندوق النقد الدولي، داعيا لاسقاط حكومة الملقي التي وصفها بأنها تعمل ضد مصالح الشعب الاردني.