الافراج عن المعتقلين بدون تهم .. غموض ومسيرة مليونية غيرت مزاج الدولة

أفرجت السلطات الاردنية “بالجملة” وعلى التوالي عن ناشطين اعتقلتهم خلال الايام الاسابيع الماضية من ضمنهم مؤسس صفحة الفيسبوك لحملة مقاطعة المنتجات والتي تأخذ اليوم صدى واسع في المجتمع، إلى جانب معتقلين اتهموا بتقويض نظام الحكم قبل اسابيع.
وجاءت سلسلة الافراجات مفاجئة- كما كانت الاعتقالات- وغامضة حتى اللحظة، خصوصا مع تصريح محامي مؤسس صفحة الفيسبوك عصام الزبن عن كونه لم توجه له اي تهمة اساسا، ومع حديث عن كون المتهمين الاخرين خرجوا دون تهم رغم انهم واجهوا في محكمة امن الدولة اتهاما بتقويض نظام الحكم خلال الايام الماضية.
وتزامن الافراج عنهم جميعا مع حالة حنين يعيشها الشارع الاردني الثلاثاء بمناسبة ذكرى وفاة مليكه الراحل الملك حسين بن طلال، الامر الذي ظهرت في سياقه المرثيات والترحم على مواقف الرجل بصورة كبيرة.
وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن الاسباب المباشرة لاطلاق سراح المعتقلين، رغم ان ذلك حصل على وقع عدة تطورات في البلاد، منها اجتماع الملك عبد الله الثاني بالصحفيين فور عودته من الولايات المتحدة، إلى جانب الكثير من الدعوات للزيادة في المقاطعة “عِنداً” بما اعتبر محاولات لثني المقاطعين عن اتمام “احتجاجهم السلمي ضد ارتفاع الاسعار”.
ويتزامن اطلاق سراحهم اليوم ايضا مع تنامي الدعوات لمقاطعة المشتقات النفطية بعد رفع اسعارها بصورة كبيرة رغم ان اسعارها عالميا لا تزال بهبوط الى استقرار.
وتعمقت في الاونة الاخيرة منهجية “الرفض” في الدولة الاردنية لأي تعدٍّ قد يكون ضمن “الخطوط الحمراء” للمرحلة الحالية، وهنا الحديث عن النزول للشارع احتجاجاً بصورة أساسية كشكل من أشكال الأفعال التي بات من غير المسموح اقترافها.
مؤسس صفحة “المقاطعة” الأردنية على موقع فيسبوك “عصام الزبن” كان تحت المجهر تماما، خصوصا والاجهزة في الدولة ترى المتفاعلين مع صفحته يتجاوزون المليون والمشاركون في مقاطعة السلع في المملكة بازدياد، ما جعله على ما يبدو يقطع الشعرة الصغيرة في عقل الدولة بين المقاطعة والمعارضة ما دعا لاعتقاله ليلة الحملة الكبيرة التي دعا اليها ورفاقه بإغلاق الهواتف النقالة، أملا بتراجع الحكومة عن رفع الرسوم عليها.
رواية الدولة تؤكد أن الرجل طالب بمسيرة مليونية، الامر الذي يستطيع ان يفهم حساسيته كل شخص تابع الخطبة التي اطلقها الشيخ احمد هليل قبل نحو اسبوعين حول اعتبار المعتصمين في الشوارع “دعاة فتن” وباحثون عن الخراب. الدكتور الشيخ كان حينها داخل عقل الدولة ويدرك تماما ما يدور فيه، رغم كل ما جرى لاحقا.
المطالبة بمسيرة من منشيء صفحة أثمرت بخفض سعر طبق البيض من 4 دنانير (قرابة 6 دولارات) الى دينارين، يعني بالنسبة للدولة مغامرة هي بغنى عن تحمل عواقبها، ما جعله يدخل السجن الى جانب نحو 20 معارض اليوم في السجن بتهم متفاوتة، منها 8 تهم بتقويض نظام الحكم.
الافراج عن الزبن الثلاثاء جاء دون ابداء اسباب، كما حصل الاعتقال، وفق ما ذكره محاميه لموقع “عمون” المحلي.
في الحالات كلها خيوط متشابهة، فحالة الزبن تشبه حالة النائب الاسبق وصفي الرواشدة إذ اعتقل الرجلان اثر منشورات “فيسبوكية” طالب الاول فيها بمسيرة مليونية بينما ناشد فيها الاول “الملك” بالاصلاح خاتما منشوره بعبارة “وقد اعذر من انذر” وفق الاتهام الموجه ضده، والذي اخلي سبيله اليوم اثره.
الحالات الاخرى ومن بينها اللواء محمد العتوم المتقاعد من جهاز المخابرات واجهت تهمة “تقويض نظام الحكم”، الامر الذي تحدثت عنه تسريبات اعلامية باعتباره “سقط عنهم” وأنه اطلق سراحهم بعد بيان براءتهم.
وجميعا- باستثناء الزبن الذي اعتقل اساسا بعد اسبوعين من المجموعة الاولى- اسندت لهم محكمة أمن الدولة سابقا تهمة تقويض نظام الحكم، رغم ان بينهم جنرال مخابراتي اسبق هو اللواء محمد العتوم والنائب الاسبق وصفي الرواشدة الى جانب الناشط الحراكي حسام العبداللات.
وقامت عشائر المعتقلين بالعديد من الاجتماعات المطالبة بالافراج عنهم الى جانب مطالبة النائبة السابقة هند الفايز بذلك مباشرة.
وحضّر المفرج عنهم السبعة- عدا النائب وصفي الرواشدة- اجتماعا حمل عنوان “الاصلاح او الموت”، الامر الذي علمت به السلطات المحلية واسهمت في تصويره كاملا، الامر الذي تناهى لاسماع “رأي اليوم” عنه انه تجاوز “الخطوط الحمراء”.
المتهمون اليوم معظمهم خارج السجن، ولكن تفاصيل الاعتقال الدقيقة لا تزال غامضة، خصوصا وصفحة المقاطعة الاردنية التي كانت بيد الزبن بات شعارها- الى جانب المقاطعة- “الله، الوطن، الملك”، وتحولت منذ كان الشاب بالسجن من صفحة عامة لمجموعة خاصة، ما تبادل نشطاء انه يدل اساسا على انها لم تعد اليوم بيد الزبن.
اما المفرج عنهم الاخرين فلم يصرحوا بشيء حتى اللحظة، وهو ما ينتظر ان يحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا والاردنيون اليوم اساسا في حالة عاطفية واضحة تستذكر مليكهم الراحل الملك الحسين بن طلال.
المصدر: رأي اليوم