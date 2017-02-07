الافراج عن المعتقلين بدون تهم .. غموض ومسيرة مليونية غيرت مزاج الدولة

أفرجت السلطات الاردنية “بالجملة” وعلى التوالي عن ناشطين اعتقلتهم خلال الايام الاسابيع الماضية من ضمنهم مؤسس صفحة الفيسبوك لحملة مقاطعة المنتجات والتي تأخذ اليوم...