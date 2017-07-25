الاعلان عن الدروة الثالثه لسمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون

كشفت اللجنة المنظمة لسمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون , عن تفاصيل السمبوزيوم حيث سيكون موعد الانطلاق في الثاني من الشهر المقبل ويستمر لعشرة ايام وتقام ورشاته الفنية في مقر البنك بوادي صقره .

وكشفت اللجنة ايضا عن اسماء المشاركين في الدورة الثالثة من السمبوزيوم وبرنامج السمبوزيوم الذي يشهد ورشات رسم وندوة فنية وجولات سياحيه للمشاركين لعدد من الاماكن التاريخية والشعبية في المملكة .

يشارك في الدورة الثالثة من السمبوزيوم الفنانين من مصر جورج بهجوري وابراهيم غزاله ومن العراق اسماعيل عزام وحسن حداد ومن روسيا الاء خفاسونوفا وجوليا زوكوفا ومن اوكرانيا آنا بانتيلمونوفا وماريان ابراموفا ومن فلسطين سليمان منصور ونبيل عناني ومن الاردن ريم عوده وعبد الرؤوف شمعون وعزيزعموره وغدير ابو بوخه وعلي عمرو وياسر دويك ومن المغرب حسن بورقيه ومن لبنان غاده زغبي ومن الصين وانغ زاهو ووليد زويري من تونس و ومريم الزدجالي من سلطنة عمان .

سيكون امام المشاركين عشرة ايام من الابداع حيث يقدمون خلالها من مخيلتهم ومن المحيط العام للعاصمة عمان رؤى بصرية متعدده بمختلف الخامات فجميع المشاركين لهم مسيرة فنيه غزيرة بالانتاج الفني والمشاركات .

اختارت اللجنة المنظمة الفنانين المشاركين في الدورة الحاليه من السمبوزيوم من اجيال مختلفه وذلك لتعزيز فكرة التلاقي الفني بين الاجبال والاستفادة في حين ان تنويع المشاركين من دول مختلفه من شانه بناء جسور الانفتاح على فنون مختلف الدول وعلى تجارب الاخرين .

وبحسب الاسماء المشاركه فان السمبوزيوم شامل في حضور فنانين من مختلف انحاء العالم انطلاقا من بلاد الشام الى بلاد النهرين وحوض النيل والصين والقارة الروسيه والمغرب العربي ودول الخليج .

سيتوج السمبوزيوم بمعرض فني يقام في جاليري بنك القاهرة عمان في نهاية الورشات في حين سيضاف المنجز الفني في الورشة الى مجموعة البنك الفنية الخاصة والتي تضم الاف الاعمال الفنية القيمه .

هذا ويقيم غاليري بنك القاهرة عمان سنويا مسابقة للأطفال أعلنت قبل أسابيع نتائجها الثامنة الى جانب السمبوزيوم ومعارض الفن التشكيلي لنخبة من الفنانين الأردنيين والعرب وهي بمثابة الرسالة الثقافية التي يقدمها البنك كمساهمة اجتماعية في الثقافة الأردنية ولدعم الفنان الأردني وتأكيد جهوده .