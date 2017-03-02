الاردن ينوي انشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا

كشف مصدر أردني أمني النقاب عن نمو ملموس في المباحثات التي تتحدث عن ترسيم سيناريو “الممرات الآمنة” شمالي سورية وصولا لانشاء منطقة عازلة. مشيرا لإن الإتصالات التنسيقية في هذا الإطار دخلت في التفاصيل.

وإعتبر المصدر المعني بالملف السوري ان إقامة نموذج لممرات آمنة شمالي سورية بتوافق القوى الدولية من شأنه ان يسقط التجربة على حدود بلاده مع جنوبي سورية.

وتمهد الممرات الآمنة للإنتقال لاحقا لسيناريو منطقة عازلة آمنة تحت مسوغات إنسانية وأمنية.

ويترقب الأردن ما سيحصل بإهتمام مع تركيا في هذا السياق ويأمل بنقل تحربتها في انشاء منطقة عازلة بغطاء دولي إلى حدوده المتسعة مع سورية جنوبي درعا.

وكانت اوساط أمريكية قد ارسلت وثائق للخارجية الروسية بخصوص الممرات الآمنة شمالي سورية بالتعاون مع تركية.

منطقة عازلة على غرار التجربة التركية

وكانت برزت بوادر خلاف اردني سعودي ذو طبيعة فنية على طبيعة الترتيبات التي ينبغي دعمها عندما يتعلق الامر بالوضع الميداني في جنوب سورية .

الجانب الاردني وبعد سلسلة اتصالات مباشرة بينه وبين مبعوثين للنظام السوري ومسؤولين من روسيا يصر على تدابير تأخذ بالاعتبار اشتراطات النظام السوري الميدانية .

يؤثر ذلك عمليا على تدفق السلاح للمعارضة من الجهة الأردنية وعلى بعض برامج التدريب الممولة.

الجانب السعودي من جانبه ابلغ الاردنيين بانه يؤيد اتصالاتهم مع موسكو ولا يمانع التواصل مع المؤسسة العسكرية في النظام السوري لكنه مهتم جدا ببقاء قوة عسكرية مدربة ومسلحة ومؤهلة بقيادة الجيش الحر .